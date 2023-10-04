Почти лучший игрок Бенфики. Названа оценка Трубина за матч ЛЧ против Интера

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе D между клубами Интер и Бенфика. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. На 62-й минуте украинец пропустил гол от французского нападающего Маркуса Тюрама.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.3 балла. Такой показатель Анатолия является вторым лучшим в составе «Бенфики».

Лучшим игроком матча по версии WhoScored был признан Николо Барелла (8.3). Представители УЕФА отдали награду лучшему игроку Лаутаро Мартинесу, который получил 7.2 балла. Аргентинский форвард за матч дважды попал в перекладину.

Оценки WhoScored за матч Интер – Бенфика – 1:0