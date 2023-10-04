Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почти лучший игрок Бенфики. Названа оценка Трубина за матч ЛЧ против Интера
Лига чемпионов
04 октября 2023, 01:13 | Обновлено 04 октября 2023, 01:40
213
0

Почти лучший игрок Бенфики. Названа оценка Трубина за матч ЛЧ против Интера

«Орлы» проиграли итальянской команде со счетом 0:1

04 октября 2023, 01:13 | Обновлено 04 октября 2023, 01:40
213
0
Почти лучший игрок Бенфики. Названа оценка Трубина за матч ЛЧ против Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе D между клубами Интер и Бенфика. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. На 62-й минуте украинец пропустил гол от французского нападающего Маркуса Тюрама.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.3 балла. Такой показатель Анатолия является вторым лучшим в составе «Бенфики».

Лучшим игроком матча по версии WhoScored был признан Николо Барелла (8.3). Представители УЕФА отдали награду лучшему игроку Лаутаро Мартинесу, который получил 7.2 балла. Аргентинский форвард за матч дважды попал в перекладину.

Оценки WhoScored за матч Интер – Бенфика – 1:0

По теме:
Хуже только кипер. Стала известна оценка Зинченко за матч ЛЧ Ланс – Арсенал
Наполи – Реал – 2:3. Как ошибался Кепа. Видео голов и обзор матча
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Николо Барелла Анатолий Трубин Лаутаро Мартинес WhoScored Лига чемпионов Интер Милан Бенфика Интер - Бенфика лучший игрок
Источник WhoScored
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Пихаленок заменит Виктора Цыганкова в сборной
Футбол | 03 октября 2023, 16:12 14
Александр Пихаленок заменит Виктора Цыганкова в сборной
Александр Пихаленок заменит Виктора Цыганкова в сборной

Полузащитник «Днепра-1» второй раз подряд переведен в основной список из резервного

РБ Зальцбург – Реал Сосьедад – 0:2. Блиц-криг в гостях. Видео голов и обзор
Футбол | 03 октября 2023, 23:17 0
РБ Зальцбург – Реал Сосьедад – 0:2. Блиц-криг в гостях. Видео голов и обзор
РБ Зальцбург – Реал Сосьедад – 0:2. Блиц-криг в гостях. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги чемпионов

ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
Футбол | 03.10.2023, 02:25
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Бокс | 03.10.2023, 09:59
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 03.10.2023, 17:25
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
02.10.2023, 10:40
Бокс
Майк Тайсон предупредил Фьюри перед боем с Нганну
Майк Тайсон предупредил Фьюри перед боем с Нганну
02.10.2023, 09:43
Бокс
Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб
Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб
02.10.2023, 06:00
Теннис
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
02.10.2023, 03:57 7
Волейбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 19:30 23
Футбол
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 20
Футбол
Динамо ответило Илону Маску, попытавшегося высмеять Зеленского в Twitter
Динамо ответило Илону Маску, попытавшегося высмеять Зеленского в Twitter
02.10.2023, 13:20 35
Война
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
02.10.2023, 19:37 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем