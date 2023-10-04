Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Вечером 3 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов 2023/24
Вечером 3 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
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«Арсенал» сенсационно проиграл «Лансу» (1:2), украинец Александр Зинченко провел за канониров 70 минут, а затем был заменен. Из-под него была сделана голевая передача, что привело к победному мячу французской команды. «Арсенал» – на второй позиции в группе (3 очка).
Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл весь матч за «Бенфику», сделал несколько сейвов, но его команда потерпела поражение от «Интера» (0:1). Португальская команда является аутсайдером группы, проиграв оба матча.
Вратарь Андрей Лунин остался в резерве «Реала», а его конкурент Кепа допустил грубые ошибки. Однако испанская команда победила на выезде «Наполи» (3:2). «Реал» лидирует в группе с 6 очками.
🏆 Лига чемпионов. 2-й тур. 4 октября
- 19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:2
- 19:45. Унион Берлин (Германия) – Брага (Португалия) – 2:3
- 22:00. Интер (Италия) – Бенфика (Португалия) – 1:0
- 22:00. Копенгаген (Дания) – Бавария (Германия) – 1:2
- 22:00. Ланс (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1
- 22:00. Ман Юнайтед (Англия) – Галатасарай (Турция) – 2:3
- 22:00. Наполи (Италия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3
- 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Севилья (Испания) – 2:2
Турнирные таблицы
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