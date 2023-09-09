Бывший тренер Реала не возглавит Вильярреал
Хулен Лопетеги хочет продолжить работать в АПЛ
Хулен Лопетеги не возглавит испанский «Вильярреал» или французский «Лион», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Оба клуба недавно уволили своих наставников, но испанский специалист не заинтересован в работе в них. Хулен после увольнения из «Вулверхэптона» из-за конфликта с руководителями клуба хочет продолжить работать в Английской Премьер-лиге и ждет новых возможностей.
Напомним, Хулен Лопетеги в сезоне 2018/19 возглавлял мадридский «Реал», но из-за плохих результатов проработал там только до конца октября. Последней каплей стало поражение 1:5 против «Барселоны». В общей сложности Хулен одержал лишь 6 побед в 14 матчах во главе «сливочных».
Julen Lopetegui wants to wait for new opportunity in Premier League despite Villarreal (Pacheta will be the new head coach) and OL links. 🏴🇪🇸— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2023
Lopetegui, currently not keen on Liga or Ligue1 opportunity as he wants to stay in Premier League after Wolves experience. pic.twitter.com/aJPr3Sh8le
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