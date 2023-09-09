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  4. Бывший тренер Реала не возглавит Вильярреал
Англия
09 сентября 2023, 17:05 |
524
0

Бывший тренер Реала не возглавит Вильярреал

Хулен Лопетеги хочет продолжить работать в АПЛ

09 сентября 2023, 17:05 |
524
0
Бывший тренер Реала не возглавит Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Хулен Лопетеги не возглавит испанский «Вильярреал» или французский «Лион», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Оба клуба недавно уволили своих наставников, но испанский специалист не заинтересован в работе в них. Хулен после увольнения из «Вулверхэптона» из-за конфликта с руководителями клуба хочет продолжить работать в Английской Премьер-лиге и ждет новых возможностей.

Напомним, Хулен Лопетеги в сезоне 2018/19 возглавлял мадридский «Реал», но из-за плохих результатов проработал там только до конца октября. Последней каплей стало поражение 1:5 против «Барселоны». В общей сложности Хулен одержал лишь 6 побед в 14 матчах во главе «сливочных».

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Хулен Лопетеги Вильярреал Реал Мадрид Лион Вулверхэмптон Фабрицио Романо Английская Премьер-лига
Источник Фабрицио Романо
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