Бывший тренер Реала не возглавит Вильярреал

Хулен Лопетеги не возглавит испанский «Вильярреал» или французский «Лион», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Оба клуба недавно уволили своих наставников, но испанский специалист не заинтересован в работе в них. Хулен после увольнения из «Вулверхэптона» из-за конфликта с руководителями клуба хочет продолжить работать в Английской Премьер-лиге и ждет новых возможностей.

Напомним, Хулен Лопетеги в сезоне 2018/19 возглавлял мадридский «Реал», но из-за плохих результатов проработал там только до конца октября. Последней каплей стало поражение 1:5 против «Барселоны». В общей сложности Хулен одержал лишь 6 побед в 14 матчах во главе «сливочных».

Julen Lopetegui wants to wait for new opportunity in Premier League despite Villarreal (Pacheta will be the new head coach) and OL links. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸



Lopetegui, currently not keen on Liga or Ligue1 opportunity as he wants to stay in Premier League after Wolves experience. pic.twitter.com/aJPr3Sh8le