Атлетико сделал предложение по хавбеку Тоттенхэма

Испанский «Атлетико» сделал предложение английскому «Тоттенхэму» по поводу центрального полузащитника Пьера-Эмиля Хойбьерга, сообщает Фабрицио Романо.

«Атлетико» хочет взять 28-летнего Хойбьерга в аренду с возможностью выкупа. Переговоры между клубами сложные, поскольку изначальное предложение по поводу датского полузащитника «Тоттенхэм» не устроило.

В нынешнем сезоне в составе «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хойбьерг сыграл два матча, а за прошлый сезон – 47 матчей, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.

Told Atlético Madrid already presented verbal proposal for Pierre Højbjerg on loan with buy clause ⚪️🔴 #Atléti



Deal currently complicated as initial proposal not matching Tottenham expectations. Atléti still on it. pic.twitter.com/f3tfGMR4Vx