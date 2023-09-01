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  4. Атлетико сделал предложение по хавбеку Тоттенхэма
Англия
01 сентября 2023, 19:02 |
327
0

Атлетико сделал предложение по хавбеку Тоттенхэма

Испанский клуб хочет арендовать Пьера-Эмиля Хойбьерга

01 сентября 2023, 19:02 |
327
0
Атлетико сделал предложение по хавбеку Тоттенхэма
Twitter (Фабрицио Романо). Пьер-Эмиль Хойбьерг

Испанский «Атлетико» сделал предложение английскому «Тоттенхэму» по поводу центрального полузащитника Пьера-Эмиля Хойбьерга, сообщает Фабрицио Романо.

«Атлетико» хочет взять 28-летнего Хойбьерга в аренду с возможностью выкупа. Переговоры между клубами сложные, поскольку изначальное предложение по поводу датского полузащитника «Тоттенхэм» не устроило.

В нынешнем сезоне в составе «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хойбьерг сыграл два матча, а за прошлый сезон – 47 матчей, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.

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Источник Sport.ua
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