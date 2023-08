ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Паулу Фонсеки подписал опытного полузащитника

Алжирский полузащитник Набиль Бенталеб официально перешел в «Лилль» из «Анже».

«Доги» заплатили 4.5 миллионов евро за 28-летнего экс-полузащитника «Тоттенгема» и «Шальке». Алжирец подписал с французским клубом трехлетний контракт.

Набиль присоединился к «Анже» в январе 2022 года, пробыв полгода в статусе свободного агента. За этот период он отыграл за клуб 51 матч, забив 5 голов и отдав 4 ассиста, но в сезоне 2022/23 не смог спасти клуб от вылета в Лигу 2.

Напомним, «Лилль» возглавляет бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, недавно призвавший португальские клубы не вести дел с россиянами.

It is with great pleasure that LOSC announces the arrival at the club of Algerian international Nabil Bentaleb 🇩🇿



Born and raised in Lille, trained at LOSC, became a star in the Premier League 💎



Welcome back Nabil ♥️ pic.twitter.com/w5WVwkZBfa