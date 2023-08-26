Галатасарай интересуется полузащитником ПСЖ

Турецкий «Галатасарай» интересуется полузащитником французского «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Николо Скира.

«Галатасарай» начал переговоры по поводу трансфера 30-летнего итальянца, у которого также есть предложения из чемпионатов Саудовской Аравии и Катара.

В нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» Марко Верратти не играл. Ранее сообщалось об интересе к Верратти со стороны английского «Челси».