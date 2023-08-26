Галатасарай интересуется полузащитником ПСЖ
Марко Верратти может переехать в Турцию
Турецкий «Галатасарай» интересуется полузащитником французского «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Николо Скира.
«Галатасарай» начал переговоры по поводу трансфера 30-летнего итальянца, у которого также есть предложения из чемпионатов Саудовской Аравии и Катара.
В нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» Марко Верратти не играл. Ранее сообщалось об интересе к Верратти со стороны английского «Челси».
#Galatasaray have opened talks to try to sign Marco #Verratti from #PSG. The midfielder has also received a very rich bids from Saudi and Qatari Clubs. #transfers #Paris— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2023
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