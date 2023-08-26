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Франция
26 августа 2023, 15:22 | Обновлено 26 августа 2023, 15:23
143
0

Галатасарай интересуется полузащитником ПСЖ

Марко Верратти может переехать в Турцию

26 августа 2023, 15:22 | Обновлено 26 августа 2023, 15:23
143
0
Галатасарай интересуется полузащитником ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Верратти

Турецкий «Галатасарай» интересуется полузащитником французского «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Николо Скира.

«Галатасарай» начал переговоры по поводу трансфера 30-летнего итальянца, у которого также есть предложения из чемпионатов Саудовской Аравии и Катара.

В нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» Марко Верратти не играл. Ранее сообщалось об интересе к Верратти со стороны английского «Челси».

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Марко Верратти ПСЖ Галатасарай трансферы трансферы Лиги 1 Лига 1 чемпионат Турции по футболу
Источник Николо Скира
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