Челси интересуется хавбеком ПСЖ

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти. Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, 30-летний хавбек сборной Италии отклонил предложение из Саудовской Аравии и намерен продолжить карьеру в европейском футболе. Также в услугах хавбека заинтересован «Ливерпуль».

Верратти выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне на счету хавбека 1 ассист в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Трансферная стоимость Верратти оценивается в 40 миллионов евро.