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Франция
11 августа 2023, 20:38 |
656
0

Челси интересуется хавбеком ПСЖ

Марко Верратти может стать партнером Мудрика

11 августа 2023, 20:38 |
656
0
Челси интересуется хавбеком ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Верратти

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти. Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, 30-летний хавбек сборной Италии отклонил предложение из Саудовской Аравии и намерен продолжить карьеру в европейском футболе. Также в услугах хавбека заинтересован «Ливерпуль».

Верратти выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне на счету хавбека 1 ассист в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Трансферная стоимость Верратти оценивается в 40 миллионов евро.

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Челси Марко Верратти ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник Footmercato
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