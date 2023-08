Йоркширский «Шеффилд Юнайтед» может арендовать форварда «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри.

Для 21-летнего уругвайца это будет уже третья аренда после переезда в Англию в октябре 2020 года, после двух аренд в испанский «Алавес».

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри сыграл два матча.

Facundo Pellistri has been linked to a loan move to Premier League side Sheffield United in recent days.



