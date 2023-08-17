Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-партнер Миколенко подписал контракт с новичком АПЛ
Англия
17 августа 2023, 17:34 |
328
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-партнер Миколенко подписал контракт с новичком АПЛ

Том Дэвис присоединился к «Шеффилд Юнайтед»

17 августа 2023, 17:34 |
328
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-партнер Миколенко подписал контракт с новичком АПЛ
ФК Шеффилд Юнайтед. Том Дэвис

Английский «Шеффилд Юнайтед» объявил о подписании экс-полузащитника «Эвертона» Тома Дэвиса. Игрок присоединился к клубу на правах свободного агента и подписал трехлетнее соглашение.

25-летний воспитанник «Эвертона» впервые покидает родной клуб. За команды разных возрастов мерсисайдского коллектива он провел 211 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 11 ассистов.

В прошлом сезоне дела Тома Дэвиса были совсем плохи – всего 4 игры в старте в АПЛ и 0 результативных действий. В общей сложности на его счету 19 сыграных матчей в АПЛ, но только 526 игровых минут.

По теме:
Отказал Челси: Майкл Олисе неожиданно продлил контракт с Кристал Пэлас
Венгерский Диошдьер подписал экс-вингера Львова
Интер вернулся к кандидатуре Павара
Том Дэвис Шеффилд Юнайтед Эвертон трансферы трансферы АПЛ свободный агент
Источник Шеффилд Юнайтед
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Галатасарай не может получить трансферный сертификат на Тете
Футбол | 17 августа 2023, 11:43 1
Галатасарай не может получить трансферный сертификат на Тете
Галатасарай не может получить трансферный сертификат на Тете

Причиной тому является жалоба «Шахтера» в ФИФА

ОФИЦИАЛЬНО. Красников покинул Днепр-1
Футбол | 17 августа 2023, 13:45 7
ОФИЦИАЛЬНО. Красников покинул Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Красников покинул Днепр-1

Клуб и функционер поставили точку в отношениях

Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Футбол | 17.08.2023, 10:43
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
Футбол | 16.08.2023, 17:19
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Футбол | 17.08.2023, 00:11
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
17.08.2023, 11:26 2
Футбол
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
15.08.2023, 21:51 9
Баскетбол
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
17.08.2023, 00:17 4
Футбол
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
17.08.2023, 07:20 3
Теннис
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
16.08.2023, 02:43 4
Футбол
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео
16.08.2023, 08:11 4
Футбол
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
16.08.2023, 04:09 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем