ОФИЦИАЛЬНО. Экс-партнер Миколенко подписал контракт с новичком АПЛ

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Том Дэвис присоединился к «Шеффилд Юнайтед»
Английский «Шеффилд Юнайтед» объявил о подписании экс-полузащитника «Эвертона» Тома Дэвиса. Игрок присоединился к клубу на правах свободного агента и подписал трехлетнее соглашение.
25-летний воспитанник «Эвертона» впервые покидает родной клуб. За команды разных возрастов мерсисайдского коллектива он провел 211 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 11 ассистов.
В прошлом сезоне дела Тома Дэвиса были совсем плохи – всего 4 игры в старте в АПЛ и 0 результативных действий. В общей сложности на его счету 19 сыграных матчей в АПЛ, но только 526 игровых минут.
Welcome to the Blades, Tom. ✍️— Sheffield United (@SheffieldUnited) August 16, 2023
Sheffield United is delighted to announce the signing of Tom Davies on a three year deal.#SUFC 🔴
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