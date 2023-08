ОФИЦИАЛЬНО. Экс-партнер Миколенко подписал контракт с новичком АПЛ

Английский «Шеффилд Юнайтед» объявил о подписании экс-полузащитника «Эвертона» Тома Дэвиса. Игрок присоединился к клубу на правах свободного агента и подписал трехлетнее соглашение.

25-летний воспитанник «Эвертона» впервые покидает родной клуб. За команды разных возрастов мерсисайдского коллектива он провел 211 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 11 ассистов.

В прошлом сезоне дела Тома Дэвиса были совсем плохи – всего 4 игры в старте в АПЛ и 0 результативных действий. В общей сложности на его счету 19 сыграных матчей в АПЛ, но только 526 игровых минут.

Welcome to the Blades, Tom. ✍️



Sheffield United is delighted to announce the signing of Tom Davies on a three year deal.#SUFC 🔴