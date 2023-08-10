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Саудовская Аравия
10 августа 2023, 03:15 | Обновлено 10 августа 2023, 03:36
82
0

Саудовский Аль-Ахли усилится польским полузащитником из Наполи

Петр Зелиньски дал согласие на переход в саудовский клуб

10 августа 2023, 03:15 | Обновлено 10 августа 2023, 03:36
82
0
Саудовский Аль-Ахли усилится польским полузащитником из Наполи
Twitter. Петр Зелински

Польский полузащитник Петр Зелиньски перейдет из итальянского «Наполи» в клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

29-летний поляк дал согласие на трансфер в саудовскую команду. Переговоры между клубами продолжаются. «Аль-Ахли» сделал официальное предложение о трансфере и ждет ответа.

Петр перешел в «Наполи» летом 2016 года из «Удинезе» и провел 7 сезонов в качестве основного игрока неаполитанского клуба.

Зелиньски в прошлом сезоне за «Наполи» сыграл 48 матчей и забил 7 голов.

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трансферы Петр Зелиньски Наполи Аль-Ахли Джидда трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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