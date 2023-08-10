Саудовский Аль-Ахли усилится польским полузащитником из Наполи
Петр Зелиньски дал согласие на переход в саудовский клуб
Польский полузащитник Петр Зелиньски перейдет из итальянского «Наполи» в клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
29-летний поляк дал согласие на трансфер в саудовскую команду. Переговоры между клубами продолжаются. «Аль-Ахли» сделал официальное предложение о трансфере и ждет ответа.
Петр перешел в «Наполи» летом 2016 года из «Удинезе» и провел 7 сезонов в качестве основного игрока неаполитанского клуба.
Зелиньски в прошлом сезоне за «Наполи» сыграл 48 матчей и забил 7 голов.
Negotiations between Al Ahli and Napoli for Piotr Zielinski, ongoing. Formal bid is the same since Sunday and Saudi club is pushing to make it happen. 🟢🇵🇱— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023
There’s already green light from player side. https://t.co/M0ot7YwEpN
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