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  4. Наполи может продать ключевого хавбека в Саудовскую Аравию
Италия
09 августа 2023, 16:40 |
566
0

Наполи может продать ключевого хавбека в Саудовскую Аравию

Пётр Зелиньски может продолжить карьеру в «Аль Ахли»

09 августа 2023, 16:40 |
566
0
Наполи может продать ключевого хавбека в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Пётр Зелиньски

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» ведет переговоры с «Наполи» по поводу трансфера полузащитника сборной Польши Пётра Зелиньски. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

С самим 29-летним поляком условия личного контракта уже согласованы. Вероятность успешного завершения переговоров с «Наполи» повышается из-за того, что контракт Зелиньски с «Наполи» истекает летом 2024 года.

Польский хавбек выступает за «Наполи» с лета 2016 года. В прошлом сезоне на его счету 7 голов и 11 ассистов в 48 матчах во всех турнирах.

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Аль-Ахли Джидда Петр Зелиньски Наполи Фабрицио Романо трансферы трансферы Серии A
Источник Фабрицио Романо
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