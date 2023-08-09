Наполи может продать ключевого хавбека в Саудовскую Аравию

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» ведет переговоры с «Наполи» по поводу трансфера полузащитника сборной Польши Пётра Зелиньски. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

С самим 29-летним поляком условия личного контракта уже согласованы. Вероятность успешного завершения переговоров с «Наполи» повышается из-за того, что контракт Зелиньски с «Наполи» истекает летом 2024 года.

Польский хавбек выступает за «Наполи» с лета 2016 года. В прошлом сезоне на его счету 7 голов и 11 ассистов в 48 матчах во всех турнирах.