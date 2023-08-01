Два новичка Шахтера, трансфер Кухаревича, успехи Костюк и Свитолиной
Главные новости за 31 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 31 июля.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского вингера Эгиналдо
Клуб объявил о переходе атакующего хавбека
1B. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал израильского центрбека
20-летний Став Лемкин поставил подпись под пятилетним контрактом
2. ОФИЦИАЛЬНО. Украинец – в Чемпионшипе. Кухаревич стал футболистом Суонси
22-летний форвард продолжит карьеру в команде из Уэльса
3A. Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне
Украинка удачно сыграла матч 1-го раунда хардового турнира WTA 500
3B. Спасла 3 матчбола! Костюк в суперматче обыграла чемпионку USO в Вашингтоне
Марта в трех сетах выиграла у Бьянки Андрееску
3C. Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге
Катерина сравняла счет в личных встречах
4A. Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет
«Горняки» согласовали детали проведения поединков на «Фолькспаркштадионе»
4B. Источник: Шахтер хочет вернуть в команду Чигринского
Ветеран может снова выступать в Украине
5A. КУЧЕР: «Мы только второй сезон играем в еврокубках. И немного испугались»
Главный тренер СК «Днепр-1» дал пресс-конференцию накануне игры ЛЧ
5B. ФОТО. Пропал автобус. Днепр-1 провел тренировку на сложном газоне в Афинах
В столице Греции перед матчем Лиги чемпионов царит сильная жара
6. ОФИЦИАЛЬНО: Фиорентина заменит Ювентус в еврокубках
Клуб из Флоренции сыграет в Лиге конференций
7A. ВИДЕО. Гол Роналду помог Аль-Насру выиграть матч Кубка арабских чемпионов
Криштиану Роналду забил победный гол в поединке саудовской и тунисской команд
7B. ВИДЕО. Бензема забил победный гол в матче Кубка арабских чемпионов
Аль-Иттихад в матче с двумя красными обыграл тунисскую команду
8. Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча
Встреча в Риге завершилась победой сине-желтой команды со счетом 74:72
9A. Долгожданный трофей Марченко, Стародубцева покоряет США, (не)удача Сачко
Подводим итоги недели в теннисе
9B. Хет-трик Эвенпула на Классике Сан-Себастьян. Итоги недели в велоспорте
Подводим итоги недели в шоссейном велоспорте
10A. Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
Им некогда скучать и они точно знают, чего хотят от жизни
10B. Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии
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