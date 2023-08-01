Два новичка Шахтера, трансфер Кухаревича, успехи Костюк и Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 31 июля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского вингера Эгиналдо

Клуб объявил о переходе атакующего хавбека

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал израильского центрбека

20-летний Став Лемкин поставил подпись под пятилетним контрактом

2. ОФИЦИАЛЬНО. Украинец – в Чемпионшипе. Кухаревич стал футболистом Суонси

22-летний форвард продолжит карьеру в команде из Уэльса

3A. Каскад брейков. Свитолина победила Азаренко на старте турнира в Вашингтоне

Украинка удачно сыграла матч 1-го раунда хардового турнира WTA 500

3B. Спасла 3 матчбола! Костюк в суперматче обыграла чемпионку USO в Вашингтоне

Марта в трех сетах выиграла у Бьянки Андрееску

3C. Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге

Катерина сравняла счет в личных встречах

4A. Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет

«Горняки» согласовали детали проведения поединков на «Фолькспаркштадионе»

4B. Источник: Шахтер хочет вернуть в команду Чигринского

Ветеран может снова выступать в Украине

5A. КУЧЕР: «Мы только второй сезон играем в еврокубках. И немного испугались»

Главный тренер СК «Днепр-1» дал пресс-конференцию накануне игры ЛЧ

5B. ФОТО. Пропал автобус. Днепр-1 провел тренировку на сложном газоне в Афинах

В столице Греции перед матчем Лиги чемпионов царит сильная жара

6. ОФИЦИАЛЬНО: Фиорентина заменит Ювентус в еврокубках

Клуб из Флоренции сыграет в Лиге конференций

7A. ВИДЕО. Гол Роналду помог Аль-Насру выиграть матч Кубка арабских чемпионов

Криштиану Роналду забил победный гол в поединке саудовской и тунисской команд

7B. ВИДЕО. Бензема забил победный гол в матче Кубка арабских чемпионов

Аль-Иттихад в матче с двумя красными обыграл тунисскую команду

8. Украина вырвала победу у Швеции за 2 секунды до конца товарищеского матча

Встреча в Риге завершилась победой сине-желтой команды со счетом 74:72

9A. Долгожданный трофей Марченко, Стародубцева покоряет США, (не)удача Сачко

Подводим итоги недели в теннисе

9B. Хет-трик Эвенпула на Классике Сан-Себастьян. Итоги недели в велоспорте

Подводим итоги недели в шоссейном велоспорте

10A. Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола

Им некогда скучать и они точно знают, чего хотят от жизни

10B. Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии

Самые интересные события первого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре