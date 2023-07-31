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Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 15:49 | Обновлено 31 июля 2023, 15:57
1233
7

Источник: Шахтер хочет вернуть в команду Чигринского

Ветеран может снова выступать в Украине

31 июля 2023, 15:49 | Обновлено 31 июля 2023, 15:57
1233
7
Источник: Шахтер хочет вернуть в команду Чигринского
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» обратился к защитнику Дмитрию Чигринскому с предложением вернуться в команду. Такой ход связан с травмой основного центрального защитника Валерия Бондаря, который выбыл минимум на два месяца.

36-летний Чигринский минувший сезон провел в греческом «Ионикосе», однако команда вылетела из элитного дивизиона. Сам игрок говорил, что он покинул команду, несмотря на контракт до лета 2024 года.

Чигринский выступал за «Шахтер» с 2002 по 2009 год перед трансфером в «Барселону». После этого было возвращение в «Шахтер», а также выступления за «Днепр» и АЕК.

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Шахтер Донецк Дмитрий Чигринский чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 7
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APL
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+3
Dynamomashina
Для игр с 4 командой упл и фейковыми с днепра в самый раз 
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0
BekXan
В якості кого?Йому 36 років він те і діло що на травмах така в нього фізиологія.Це якась маячня.
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0
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FunnyCat_____
Норм трансфер 
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0
Злий Глобинець
При всій повазі до Чигиринського і його минулих заслуг, він уже не потягне навіть в УПЛ. Точніше, в УПЛ може і побігає рік, але не в команді, яка ставить перед собою найвищі завдання. 
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0
Serhii P.
Це ж не 1 квітня )
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0
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