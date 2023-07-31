Источник: Шахтер хочет вернуть в команду Чигринского

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» обратился к защитнику Дмитрию Чигринскому с предложением вернуться в команду. Такой ход связан с травмой основного центрального защитника Валерия Бондаря, который выбыл минимум на два месяца.

36-летний Чигринский минувший сезон провел в греческом «Ионикосе», однако команда вылетела из элитного дивизиона. Сам игрок говорил, что он покинул команду, несмотря на контракт до лета 2024 года.

Чигринский выступал за «Шахтер» с 2002 по 2009 год перед трансфером в «Барселону». После этого было возвращение в «Шахтер», а также выступления за «Днепр» и АЕК.