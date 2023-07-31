Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге
Катерина сравняла счет в личных встречах
31 июля украинские теннисистки Даяна Ястремская (№149 WTA) и Катерина Байндл (№98 WTA) начали выступления в основе хардового турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).
В матче первого раунда украинки сыграли между собой, в трех сетах победила Катерина. Даяна до этого успешно преодолела квалификацию.
Прага. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 2:6, 6:2
Это была вторая встреча теннисисток, Байндл сравняла счет.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Хизер Уотсон (№134 WTA) или Юле Нимайер (№101 WTA).
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