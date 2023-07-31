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  4. Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге
WTA
31 июля 2023, 14:18 | Обновлено 31 июля 2023, 14:24
1133
8

Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге

Катерина сравняла счет в личных встречах

31 июля 2023, 14:18 | Обновлено 31 июля 2023, 14:24
1133
8
Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

31 июля украинские теннисистки Даяна Ястремская (№149 WTA) и Катерина Байндл (№98 WTA) начали выступления в основе хардового турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В матче первого раунда украинки сыграли между собой, в трех сетах победила Катерина. Даяна до этого успешно преодолела квалификацию.

Прага. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 2:6, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, Байндл сравняла счет.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Хизер Уотсон (№134 WTA) или Юле Нимайер (№101 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Умник
48 ошибок. Вот это Даяна гонит
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+5
introvert
Королева кваліфікацій залишається лузершею основ.
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+5
Stanislav Matusevych
Перемогла та, у кого є клепка в голові. Тому результат логічний та приємний.
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+4
Выталкиватель парашутистов
Ястремская до сих пор не врубилась, что после ее залета на допинге, толку дальше не будет - она под микроскопом. Жрать упаковками стимуляторы уже не получиться, а без них - она нулевая...
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+3
Vitason
Реально,ей нужно взять паузу и успокоиться, не хватает психологического спокойствия и равновесия,как по мне она очень разбалансирована психологически!
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+2
Vitason
Ястремская на явных практически 100 процентных выигранных мячах лупит куда глаза глядят,так в играх даже равных соперниц не выиграеш!
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+2
Sashamar
Залікова книжка (чи то атестат) Ястремської: фізика (не та, що наука, а та, що стан тіла) - нуль. Все інше - похідні.
Ответить
+1
naverland
Понравился мне прием у Катюхи, часто она им выбивала Даяну.
Ответить
0
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