Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге

31 июля украинские теннисистки Даяна Ястремская (№149 WTA) и Катерина Байндл (№98 WTA) начали выступления в основе хардового турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В матче первого раунда украинки сыграли между собой, в трех сетах победила Катерина. Даяна до этого успешно преодолела квалификацию.

Прага. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 2:6, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, Байндл сравняла счет.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Хизер Уотсон (№134 WTA) или Юле Нимайер (№101 WTA).