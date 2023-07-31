КУЧЕР: «Мы только второй сезон играем в еврокубках. И немного испугались»
Главный тренер СК «Днепр-1» дал пресс-конференцию накануне игры ЛЧ
Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер дал пресс-конференцию в преддверии игры Лиги чемпионов против «Панатинаикоса».
– Что после первого матча вас больше всего беспокоит и каким вы видите завтрашний матч?
– Конечно, «Панатинаикос» – опытная команда, в составе которой много квалифицированных игроков – те же Джуричич, Эдвар, Бернар, Шпорар. У них очень мощная атака, которая и играет в футбол, и умеет играть в футбол. То, что с нами случилось в первом матче, конечно из-за того, что нам не хватило того опыта, который был у «Панатинаикоса».
Мы только второй год играем в еврокубках, а квалификация Лиги чемпионов – это для нас вообще дебют. И где-то мы немного испугались, может, перенервничали. Первый тайм мы провалили и не играли в футбол, в который мы договаривались.
Конечно, завтра для получения положительного результата мы должны выйти агрессивными, с большим желанием. Мы должны показать всем, что мы – украинцы, которые знают свою цель и идут к ней.
Матч квалификации Лиги чемпионов Панатинаикос – Днепр-1 состоится завтра, 1 августа, в 20:30. Первая игра завершилась поражением днепрян (1:3).
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