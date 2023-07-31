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  4. КУЧЕР: «Мы только второй сезон играем в еврокубках. И немного испугались»
Лига чемпионов
31 июля 2023, 21:10 | Обновлено 31 июля 2023, 21:26
1532
10

КУЧЕР: «Мы только второй сезон играем в еврокубках. И немного испугались»

Главный тренер СК «Днепр-1» дал пресс-конференцию накануне игры ЛЧ

31 июля 2023, 21:10 | Обновлено 31 июля 2023, 21:26
1532
10
КУЧЕР: «Мы только второй сезон играем в еврокубках. И немного испугались»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер дал пресс-конференцию в преддверии игры Лиги чемпионов против «Панатинаикоса».

– Что после первого матча вас больше всего беспокоит и каким вы видите завтрашний матч?

– Конечно, «Панатинаикос» – опытная команда, в составе которой много квалифицированных игроков – те же Джуричич, Эдвар, Бернар, Шпорар. У них очень мощная атака, которая и играет в футбол, и умеет играть в футбол. То, что с нами случилось в первом матче, конечно из-за того, что нам не хватило того опыта, который был у «Панатинаикоса».

Мы только второй год играем в еврокубках, а квалификация Лиги чемпионов – это для нас вообще дебют. И где-то мы немного испугались, может, перенервничали. Первый тайм мы провалили и не играли в футбол, в который мы договаривались.

Конечно, завтра для получения положительного результата мы должны выйти агрессивными, с большим желанием. Мы должны показать всем, что мы – украинцы, которые знают свою цель и идут к ней.

Матч квалификации Лиги чемпионов Панатинаикос – Днепр-1 состоится завтра, 1 августа, в 20:30. Первая игра завершилась поражением днепрян (1:3).

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Панатинаикос Александр Кучер Днепр-1 Лига чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 пресс-конференция
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 10
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Александр
Кучер это не тренер .у него нет характера .харизмы .он просто болельщик .стоит на бровке и смотрит игру 
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+4
kylt_lichnosti
Ничего страшного. Лет через десять привыкните.
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+2
Олег Заворотный
Кучер может хороший дядька, но не тренер. Киприоты в том сезоне не дадут соврать
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+1
maverik
Если судить по первому матчу у Днепра шансов 0...
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+1
AleksDnipro
Переляканий, давай збирайся вже в кротовню
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+1
Владимир одесский
Правильно, у них команда вміє грати у футбол, а у нас Дніпро тільки вигравати за рахунок лівих пенальті. І що значить, гравці злякалися? Вони що блять не гравці професіонального футбольного клубу?
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0
alex55
він злякався.
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0
Олег Заворотный
Нужны условные Кучеревский, Альтман, Фоменко! Которые видят матч в комплексе, а не в наборе единоборств. Но где их взять? Маркевич не пойдет уже
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0
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BigDean
А ви хотіли і в ЛЧ щоб у ворота суперників ліві пенальті ставили?
Краще б Динамо грало в кваліфікації, вони Панатінаікос прошли би
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0
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