КУЧЕР: «Мы только второй сезон играем в еврокубках. И немного испугались»

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер дал пресс-конференцию в преддверии игры Лиги чемпионов против «Панатинаикоса».

– Что после первого матча вас больше всего беспокоит и каким вы видите завтрашний матч?

– Конечно, «Панатинаикос» – опытная команда, в составе которой много квалифицированных игроков – те же Джуричич, Эдвар, Бернар, Шпорар. У них очень мощная атака, которая и играет в футбол, и умеет играть в футбол. То, что с нами случилось в первом матче, конечно из-за того, что нам не хватило того опыта, который был у «Панатинаикоса».

Мы только второй год играем в еврокубках, а квалификация Лиги чемпионов – это для нас вообще дебют. И где-то мы немного испугались, может, перенервничали. Первый тайм мы провалили и не играли в футбол, в который мы договаривались.

Конечно, завтра для получения положительного результата мы должны выйти агрессивными, с большим желанием. Мы должны показать всем, что мы – украинцы, которые знают свою цель и идут к ней.

Матч квалификации Лиги чемпионов Панатинаикос – Днепр-1 состоится завтра, 1 августа, в 20:30. Первая игра завершилась поражением днепрян (1:3).