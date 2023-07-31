ВИДЕО. Днепр-1 прибыл в Грецию на матч Лиги чемпионов с Панатинаикосом
Первая игра на условно домашней арене завершилась поражением днепрян 1:3
После тренировки в Ужгороде в воскресенье, 30 июля, команда Днепр-1 отправилась в словацкий город Кошице. Но это была лишь часть путешествия, ведь дальше путь спортклубовцев пролегал в Афины. Сегодня, 31 июля, днем они отправились в столицу Греции.
После почти двух часов в воздухе Днепр-1 буквально нырнул в жару. В Афинах температура днем уверенно одолевает 30-градусную отметку. Расположившись в отеле Radisson Blu Park, игроки начали готовиться к тренировке, которая запланирована на 20:00 (киевское время совпадает с греческим).
На пресс-конференции в общении с журналистами компанию главному тренеру Александру Кучеру составил Александр Пихаленок. Он последнюю неделю тренировался в общей группе и вместе со всеми готовится к ответному матчу с Панатинаикосом.
Матч квалификации Лиги чемпионов Панатинаикос – Днепр-1 состоится завтра, 1 августа, в 20:30. Первая игра завершилась поражением днепрян (1:3).
ВИДЕО. Днепр-1 прибыл в Грецию на матч Лиги чемпионов с Панатинаикосом
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