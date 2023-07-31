Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии

28 июля стартовал новый чемпионат Украины. Чемпион – «Шахтер» – под началом нового рулевого ван Леувена начал защиту титула непростой победой над «Металлистом-1925». А вот бронзовый призер минувшего сезона – «Заря» – под руководством нового наставника Лалатовича уступила «Руху». Дебютант УПЛ «Полесье» начал сезон с победы – над «Вересом». А у ЛНЗ дебют в элите не удался – поражение от «Черноморца». «Динамо» добыло разгромную и в то же время волевую победу над «Минаем» – 4:1.

Перенос тура

Центральный поединок дебютного тура нового сезона в срок не состоялся. Матч «Ворскла» – «Днепр-1» перенесен на неопределенное время из-за участия обеих команд в еврокубках – квалификации Лиги конференций и Лиги чемпионов соответственно.

Старт тура

Новый сезон УПЛ стартовал поединком «Оболони» и «Колоса». Матч получился не весьма зрелищным и бедным на события. Обе команды не наиграли даже на один забитый мяч. Итог – нулевая ничья, которая стала закономерным финалом «хождения по мукам». Радует одно: этот «сухой» ничейный запев никак не повлиял на результаты других матчей стартового тура: там было поинтересней.

Болельщики тура



ФК Полесье

Дебютная для «Полесья» игра в элите украинского футбола – против «Вереса» - должна была состояться в Ровно. Но житомиряне попросили оппонентов «поменяться местами» – первый очный матч провести в Житомире, в ответный – в Ровно. Те согласились. В день игры «Полесье» организовало для своих болельщиков фан-зону – рядом со стадионом. А вот желающие увидеть игру воочию, то есть на самой арене, могли это запросто сделать.

Потому что, несмотря на официальный запрет на посещения поединков УПЛ, организаторы матча пускали людей на трибуны. И люди заполнили целый сектор. Игрокам «Полесья» наверняка было комфортнее играть при поддержке трибун. Но болельщики на стадионе во время военного положения – это прямое нарушение регламента соревнований. Так что на ФК «Полесье» наверняка ждут штрафные санкции.

Скорострел тура

Дебютный гол за «Полесье» в УПЛ забил Макуана. Конголезский форвард отличился уже на второй минуте встречи. Этот мяч, по сути, и предопределил исход поединка: «зелено-желтые» выиграли 2:0 (еще один гол на счету Будкивского).

Дебюты тура

По-разному сложились дебюты новых тренеров «Шахтера» и «Зари» – ван Леувена и Лалатовича соответственно. Под руководством голландского специалиста «горняки» добыли непростую победу над «Металлистом-1925». А вот под руководством бывшего футболиста «горняков», а ныне наставника «Зари», Лалатовича, луганская команда потерпела поражение от «Руха».

Неожиданность тура

Бронзовый призер минувшего сезона – «Заря» – экзаменовала во Львове одного из аутсайдеров прошлого чемпионата – «Рух». И поначалу луганчане подтверждали свой класс: в середине первого тайма отличился Назарий Русин. Однако в середине второй половины встречи хозяева восстановили равновесие (благодаря точному удару Рунича). А под занавес матча лучший футболист «Руха» прошлого сезона – Климчук – дальним точным ударом принес своей команде победу.

Угловой тура

«Шахтер» повел в счете в матче против «Металлиста-1925» после отлично разыгранного углового удара. Кащук подал в центр штрафной площади, где Матвиенко, оторвавшись от оппонента, в одно касание точно пробил головой под перекладину.

Травма тура

Победу «Шахтера» над «Металлистом-1925» омрачила травма защитника «горняков» Бондаря. В компенсированное время ко второму тайму Валерий неудачно приземлился (после верховой борьбы с Юсовым) и не смог подняться с газона. За пределы поля его вывезли на электромобиле. По предварительной информации, у Бондаря перелом ключицы. Центрбек выбыл на два месяца.



ФК Шахтер

«Блин» тура

В отличие от «Полесья», добывшего дебютную победу в УПЛ, премьерный поединок в элитном отечественном дивизионе для ЛНЗ завершился неудачей. Черкасчане в родных стенах ничего не смогли противопоставить «Черноморцу». Отличный матч за одесситов выдал новобранец команды Бойчук, на счету которого гол и результативная передача.

Возвращение тура

После шестилетнего перерыва знаковый футболист для «Динамо» Ярмоленко вернулся в родную команду. Андрей вышел с первых минут на игру против «Миная». Каши не испортил, но местами казалось, что ему не хватает «физики». Тем не менее, свою лепту в победу над оппонентом «Ярмола» внес: именно на нем голкипер гостей Бандура «заработал» красную карточку.



ФК Динамо

Гол тура

Все началось с ошибки, а закончилось шедевром. В простой ситуации оплошал защитник «Динамо» Биловар, который под прессингом сделал неудачную передачу. Мяч достался Витенчуку, и тот, не мешкая, сильным ударом из-за пределов штрафной площади вонзил мяч в ближнюю «девятку».

Удаление тура

Прямую красную карточку в игре против «Миная» защитник «Динамо» Попов заработал на равном месте. Рефлекторная грубость Дениса абсолютно не была продиктована ходом игры. На тот момент хозяева уже выигрывали, были на кураже. Но Попов сыграл не в мяч, а в соперника – высоко поднятой ногой едва не вырубил Одарюка.

Дубль тура



ФК Динамо. Владислав Ванат

Неудачно складывающийся матч против «Миная» для «Динамо» спас Ванат. Форвард «бело-синих» в течение трех минут забил два гола. В первом случае он оказался первым на подборе, а во втором - использовал передачу Буяльского.

Драка тура

В середине первого тайма матча «Александрия» – «Кривбасс» на поле и за его пределами произошла массовая потасовка, в которой принимали участие и футболисты, и тренеры. Причина – действия арбитра встречи Козыка. Гости посчитали, что судья должен был назначить пенальти в ворота «Александрии» в моменте, когда на линии штрафной площади Бабогло фолил на Хомченовском. Козык на «точку» не указал. И понеслось. Семотюк заработал красную карточку, наставник «Кривбасса» Вернидуб сцепился с ассистентом Ротаня – Кравченко.

Символическая сборная тура: Шевченко – Матвиенко, Шабанов, Салюк – Бондаренко, Шулянский – Танковский, Макуана, Буяльский – Климчук, Ванат.