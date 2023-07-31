Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет

Чемпион Украины «Шахтер» хочет провести три домашних поединка на групповой стадии Лиги чемпионов в Германии.

Для этого «горняки» договорились с «Гамбургом» об аренде арены «Фолькспаркштадион», вместимость которой для международных матчей составляет 51,5 тысяч зрителей.

Украинский и немецкий клубы уже имеют договоренность касаемо потенциального сотрудничества, включая аренду стадиона с долей доходов от билетов.

Последние детали сделки еще предстоит уточнить у властей и футбольных ассоциаций. «Шахтер» также вел переговоры с клубами из Дюссельдорфа и Гельзенкирхена.

«Фолькспаркштадион» в последний раз принимал поединки Лиги чемпионов в сезоне-2006/07. В частности, крайним матчем в этом турнире для арены является поединок «Гамбурга» против московского цска, в котором команда из страны 404 потерпела поражение со счетом 2:3.

Напомним, в минувшем сезоне свои домашние матчи в Лиге чемпионов «Шахтер» проводил в Варшаве.