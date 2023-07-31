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  4. Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет
Лига чемпионов
31 июля 2023, 21:46 |
2247
6

Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет

«Горняки» практически согласовали все детали проведения поединков на «Фолькспаркштадионе»

31 июля 2023, 21:46 |
2247
6
Шахтер вернет Лигу чемпионов в Гамбург. Там ее не было уже 17 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Фолькспаркштадион

Чемпион Украины «Шахтер» хочет провести три домашних поединка на групповой стадии Лиги чемпионов в Германии.

Для этого «горняки» договорились с «Гамбургом» об аренде арены «Фолькспаркштадион», вместимость которой для международных матчей составляет 51,5 тысяч зрителей.

Украинский и немецкий клубы уже имеют договоренность касаемо потенциального сотрудничества, включая аренду стадиона с долей доходов от билетов.

Последние детали сделки еще предстоит уточнить у властей и футбольных ассоциаций. «Шахтер» также вел переговоры с клубами из Дюссельдорфа и Гельзенкирхена.

«Фолькспаркштадион» в последний раз принимал поединки Лиги чемпионов в сезоне-2006/07. В частности, крайним матчем в этом турнире для арены является поединок «Гамбурга» против московского цска, в котором команда из страны 404 потерпела поражение со счетом 2:3.

Напомним, в минувшем сезоне свои домашние матчи в Лиге чемпионов «Шахтер» проводил в Варшаве.

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Шахтер Донецк Гамбург Лига чемпионов стадион
Источник Bild
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Комментарии 6
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avk2307
Гамбург точно лучше Бухареста- это факт.
В Гамбурге уже бундеслиги не видели давно, они пытаются , но второй сезон подряд не выходят никак.
Там на матч ветеранов в прошлом году приходило больше 20 тысяч.
так что с точки зрения ЛЧ и болельщиков , которые придут Шахтер абсолютно прав .
Вопрос логистики от Гамбурга до Ржешува только решить надо и все. 
Я жил некоторое время в этом регионе, и точног могу сказать, что будет лучше чем в Варшаве. Наших там не намного меньше...
Будет только смешно если в группу попадет Бавария или Дортмунд
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+3
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Zdolaemo
Ну не Украине же татарин будет ЛЧ возвращать то ! Ну что вы в самом деле ! 
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-10
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