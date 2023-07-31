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31 июля 2023, 20:41 | Обновлено 31 июля 2023, 20:47
521
0

ВИДЕО. Бензема забил победный гол в матче Кубка арабских чемпионов

Аль-Иттихад в матче с двумя красными обыграл тунисскую команду

31 июля 2023, 20:41 | Обновлено 31 июля 2023, 20:47
521
0
ВИДЕО. Бензема забил победный гол в матче Кубка арабских чемпионов

31 июля в Таифе прошёл матч группового раунда Кубка арабских чемпионов 2023 между командами «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия) и «Сфаксьен» (Тунис).

Единственный гол в матче забил форвард Карим Бензема на 63-й минуте.

Карим провел две официальные игры за «Аль-Иттихад», в которых забил два гола и сделал один ассист. 27 июля он отличился в матче против команды Эсперанс из Туниса (2:1).

Клубный кубок арабских чемпионов 2023

31 июля, Таиф (Саудовская Аравия)

ФК Аль-Иттихад – Сфаксьен – 1:0

Голы: Бензема, 63

Красные карточки: Али, 41, Конте, 84

ВИДЕО. Бензема забил победный гол в матче Кубка арабских чемпионов

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Аль-Иттихад Карим Бензема Сфаксьен видео голов и обзор Кубок арабских чемпионов
Источник Sport.ua
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