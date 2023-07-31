ВИДЕО. Бензема забил победный гол в матче Кубка арабских чемпионов
Аль-Иттихад в матче с двумя красными обыграл тунисскую команду
31 июля в Таифе прошёл матч группового раунда Кубка арабских чемпионов 2023 между командами «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия) и «Сфаксьен» (Тунис).
Единственный гол в матче забил форвард Карим Бензема на 63-й минуте.
Карим провел две официальные игры за «Аль-Иттихад», в которых забил два гола и сделал один ассист. 27 июля он отличился в матче против команды Эсперанс из Туниса (2:1).
Клубный кубок арабских чемпионов 2023
31 июля, Таиф (Саудовская Аравия)
ФК Аль-Иттихад – Сфаксьен – 1:0
Голы: Бензема, 63
Красные карточки: Али, 41, Конте, 84
ВИДЕО. Бензема забил победный гол в матче Кубка арабских чемпионов
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