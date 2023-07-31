Долгожданный трофей Марченко, Стародубцева покоряет США, (не)удача Сачко

Завершилась вторая неделя после Уимблдонского турнира. У теннисистов постепенно начинается хардовая серия турниров, но и за грунт никто не забыл. Трава завершилась, а это значит, что игроки нацелены на подготовку к US Open 2023. Лидеры украинского женского тенниса взяли перерыв на этой неделе, однако болельщики из Украины порадовались двум трофеям наших спортсменов. Могло быть и три, но...

WTA 250 Лозанна / WTA 250 Варшава / WTA 250 Гамбург

Интерес к грунтовому турниру в Лозанне (Швейцария) был исключительно из-за Даяны Ястремской. Украинка надежд не оправдала и получила очередную (заслуженную?) порцию хейта. Изначально Даяна должна была сыграть в единственном раунде квалификации против местной Дженни Дерст, но из-за снятий нескольких теннисисток попала напрямую в основу.



Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Там Ястремская встретилась со «звездочкой» из страны-террориста – Миррой Андреевой. 16-летняя россиянка разгромила в первом раунде Даяну со счетом 6:0, 6:2. К слову, о нейтральных спортсменках. В теннисе также есть множество «Смирновых» (отсылка на скандал на чемпионате мира по фехтованию), которые косвенно или напрямую поддерживают армию россии. Андреева – одна их них. Молодая и все еще глупая девочка вначале лайкает публикацию в соцсетях, где поздравляют путина, а затем спокойно играет на турнирах WTA в статусе нейтральной спортсменки. Даяна подавала протест в WTA, но что вообще можно ожидать от этой организации? «Наша хата скраю, я нічого не знаю», как-то так...

Титул в Лозанне завоевала Элизабетта Коччаретто, обыграв в финале Клару Бюрель. Для итальянки этот титул стал первым в карьере.



Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Бюрель и Элизабетта Коччаретто

В Варшаве невозможно было не ожидать триумф первой ракетки мира Иги Свентек. Полька абсолютно спокойно прошлась по турнирной сетке, ни разу не отдав даже сет соперницам.

В финале Ига разгромила Лару Зигемунд со счетом 6:0, 6:1. Интересно, что Свентек в 7-й раз повесила баранку в 19 сыгранных финалах. Еще более интересны другие три факта:

Свентек впервые в карьере выиграла трофей категории WTA 250 и впервые взяла титул на родине;

22-летняя Свентек ни разу не проигрывала теннисистке, которая моложе ее (26 побед – 0 поражений, всего три проигранных сета);

Полуфинальный матч в Варшаве стал для Иги 100-м в статуе первой ракетки мира. Баланс польки: 87 побед – 13 поражений. Именно такой результат был у легендарной Серены Уильямс.

Теперь на счету Иги 15 трофеев.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Гамбург не был столь интересным турниром. Тем более – грунт. Первые две сеяные Донна Векич и Майяр Шериф завершили выступления еще в первом раунде. В итоге трофей завоевала 32-летняя нидерландка Аранча Рус.

Для Рус этот титул стал первым в карьере на уровне WTA 250 или выше. Победу она посвятила своему отцу, который умер в начале года.



Getty Images/Global Images Ukraine. Аранча Рус

АТР 500 Гамбург / АТР 250 Атланта / АТР 250 Умаг

На 500-тысячнике в Гамбурге не было топового состава. Но все равно было интересно: Каспер Рууд, Андрей Рублев, Александр Зверев, Лоренцо Музетти, Кристиан Гарин.

В финале сошлись Зверев и Ласло Дьере. Трофей достался представителю Германии. Для Александра этот титул стал 20-м карьере и 1-м после триумфа на Итоговом турнире 2021. В 2022 году он получил жуткую травму ноги на Ролан Гаррос, после которой потребовалась операция и долгое восстановление. Некогда некстген, а уже и вовсе состоявшийся теннисист возвращается, но радоваться сильно не стоит... Все мы знаем, в какой семье родился Александр...



Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

В Атланте победителем стал Тейлор Фритц. Наконец-то американец, вечно подающий надежды, хоть что-то выиграл. Да, на старте 2023 году у него уже был титул, но Тейлор явно способен на большее, учитывая, что он игрок топ-10, в его карьере есть победа на Индиан-Уэллс, да и на быстрых покрытиях он хорош.

В финале американец обыграл Александара Вукича из Австралии. Австралиец впервые сыграл в финале на уровне АТР и теперь обновит личный рекорд, поднявшись в топ-60 рейтинга.



Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Вукич и Тейлор Фритц

Турнир в Умаге известен тем, что 2 года свой титульный старт начал уже именитый 20-летний Карлос Алькарас. Обычно состав на хорватских соревнованиях не радует, но в 2023 году было на кого посмотреть. Речь про Доминика Тима и Стэна Вавринку. Тим все никак не найдет свой теннис. В Умаге он проиграл в 1/8 финала первому сеяному Иржи Легечке.

Вавринка, в свою очередь, добрался до финала. Там легендарный швейцарец проиграл Алексею Попырину. Австралиец во второй раз в карьере выиграл турнир серии ATP. В 2021 году он стал победителем соревнований в Сингапуре.



Instagram. Алексей Попырин

Долгожданный титул Марченко

36-летний Илья Марченко, которому диванные эксперты постоянно советуют завершить карьеру, удивил на этой неделе. Марченко достаточно неожиданно выиграл титул на хардовом челленджере в Салинасе (Эквадор).

Самым сложным матчем (это подтвердил и сам Илья в интервью Sport.ua) был поединок 1/4 финала против Рио Ногучи. Тогда украинец в третьем сете не реализовал тройной матчбол на приеме в 12-м гейме, а затем сходу горел 0:2 на тай-брейке. В середине игры Илья и вовсе вызывал врача. Но все-таки опыт никуда не делся, Илья взял тай-брейк, закрыв за собой матч против 2-го сеяного турнира и вечно неприятного наследника вязкой азиатской школы тенниса.

В финале челленджера Марчело обыграл Матиа Пецотича. Интересно, что теннис для хорвата уже давно отошел на второй план. Матиа работает в сфере недвижимости, но это не мешает ему стартовать с квалификации и доходить до финала.

Для Марченко трофей в Салинасе стал 9-м в карьере на уровне челленджеров. Илья – абсолютный рекордсмен по этому показателю среди украинских теннисистов. Кстати, в интервью Sport.ua Илья косвенно анонсировал завершение карьеры:



«Если честно, не знаю, сколько еще буду играть. Тело в последние годы не справляется. Так что, поживем – увидим. Возможно, сейчас нужно выиграть еще один челленджер, чтобы было 10 титулов».

Стародубцева покоряет США

Юлия Стародубцева продолжает неудержимо прогрессировать. На этой неделе украинка взяла трофей на 60-тысячнике в Далласе. На соревнованиях Юлия во 2-й раз подряд обыграла неприятную по стилю игры Мэдисон Бренгл, а также в финале закрыла матч против Ван Яфань (та самая, которая внаглую играла против травмы Элины Свитолиной...)

Для Юлии это 3-й титул в сезоне. Ранее украинка стала чемпионкой на 25-тысячнике в Спринге и 60-тысячнике в Самтере.

Но удивляет не количество трофеев, а прогресс в рейтинге, который уж очень похож на прорыв Элины Свитолиной. Еще в начале 2023 года Юлия не имела рейтинга WTA, а в прошлом году и вовсе завершила учебу в университете. А сейчас украинка находится на 203-й позиции. Да, именно такой рейтина позволит украинке сыграть в квалификации US Open. Ну разве не чудо от нашего «проспекта»?

Сачко подарил трофей, но прогресс есть

Сколько хейта было в сторону Виталия на старте сезона? А теперь у него два финала челленджера и 1 трофей. На этой неделе Виталий дошел до финала грунтового турнира в Вероне, где уступил Виту Копрживе.

В матче за трофей украинец выиграл первый сет у чеха, во второй партии побеждал 5:2 с двумя брейками, но не смог подать на матч, а затем провалился на тай-брейке и в третьей партии. Сачко брал медицинский тайм-аут. Именно травма и помешала украинцу довести дело до конца.

Но не стоит забывать, кого обыграл Сачко по ходу турнира. Тут и два грунтовых аргентинских червя Гвидо Андреоцци и Франсиско Комесанья, а также экс-7-я ракетка мира Давида Гоффена. Виталий продолжает прогрессировать, но, видимо, на US Open он не поедет, если судить по турнирам, на которых он играет. На следующей неделе Виталий выступит на грунтовом челленджере в Сан-Марино.

Успехи украинок на парных 15-тысячниках ITF

На прошлой неделе удачно в парном разряде на грунтовом 15-тысячнике ITF в Вайле (Дания) выступили Анастасия Соболева и Дарья Есипчук.

Украинки выиграли трофей на датских кортах, в финале обыграв местный тандем Ребекка Мунк Мортенсен / Ханна Виллер Меллер со счетом 7:5, 7:6 (7:3).

Анастасия в первый раз в сезоне выиграла парный турнир серии W15, а Дарья – в четвёртый раз.



Instagram. Анастасия Соболева и Дарья Есипчук

Удачно выступила и Александра Корашвили. На хардовом 15-тысячнике в Монастире украинка в паре с итальянкой Гайей Парравичини уступила в финале итальянскому тандему Анастасия Аббагнато / Вирджиния Феррара 6:3, 5:7, [8:10].

Отметим, что Корашвили перенесла тяжелую болезнь. В мае 2020 года Александре диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом. В январе 2021 года ей сделали сложную операцию по трансплантации костного мозга.

Теннис вне корта: тату Кириоса, парень Радукану, фотосессия Свитолиной

Главный шоумэн тенниса Ник Кирьос пока провел только один матч в 2023 году, который проиграл, но все равно продолжает удивлять своими выходками. На этот раз австралиец набил татуировку с покемонами на всю спину.

После этого Ник добавил:

«Я старею, мне уже 28 лет. Но с учетом всех этих пьянок и гулянок мне уже 57... 33 – это безумие. Я не буду играть до 33 лет. Как только я уйду, вы меня больше никогда не увидите».

Гений в плане шоу, да и на корте хорош, но...

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану, которая недавно перенесла операции на кистях обеих рук и на голеностопе, была замечена в компании с выпускником Стэнфорда Карло Агостинелли, который в университете играл за футбольную сборную.

Отец Агостинелли – лондонский миллиардер Роберт Агостинелли, бывший банкир инвестиционной компании Goldman Sachs, который в свое время пытался купить футбольный клуб «Ливерпуль». Мать Карло – директор по PR Dior. Отметим, французский дом моды – один из спонсоров 20-летней Радукану.

Пока кроме личной жизни, травм и заработка около 156 тысяч евро в неделю на спонсорских контрактах Эмма ничем не удивляет.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не осталась в стороне вокруг шумихи по выходу фильма «Барби». Эли провела фотосессию в розовых цветах. Если «Барби», то только такая, наша, несокрушимая и вдохновляющая!