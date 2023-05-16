ФОТО. Вся в гипсе. Радукану сделали три операции

Чемпионке US Open 2021 Эмме Радукану сделали все три операции, про которые она сообщала раньше.

Британская теннисистка пошла на оперативное вмешательство на обеих кистях и голеностопе. Проблемы со здоровьем тревожили ее весь последний год, из-за чего она пропускала тренировки и соревнования.

«Блеск», – подписала фото в гипсе спортсменка.

Отметим, что Радукану пропустит Ролан Гаррос и весь травяной сезон, включая Уимблдон.