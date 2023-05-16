WTA16 мая 2023, 09:33 |
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ФОТО. Вся в гипсе. Радукану сделали три операции
Британка пропустит ближайшие несколько месяцев
16 мая 2023, 09:33 |
812
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Чемпионке US Open 2021 Эмме Радукану сделали все три операции, про которые она сообщала раньше.
Британская теннисистка пошла на оперативное вмешательство на обеих кистях и голеностопе. Проблемы со здоровьем тревожили ее весь последний год, из-за чего она пропускала тренировки и соревнования.
«Блеск», – подписала фото в гипсе спортсменка.
Отметим, что Радукану пропустит Ролан Гаррос и весь травяной сезон, включая Уимблдон.
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