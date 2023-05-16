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  4. ФОТО. Вся в гипсе. Радукану сделали три операции
WTA
16 мая 2023, 09:33 |
812
0

ФОТО. Вся в гипсе. Радукану сделали три операции

Британка пропустит ближайшие несколько месяцев

16 мая 2023, 09:33 |
812
0
ФОТО. Вся в гипсе. Радукану сделали три операции
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионке US Open 2021 Эмме Радукану сделали все три операции, про которые она сообщала раньше.

Британская теннисистка пошла на оперативное вмешательство на обеих кистях и голеностопе. Проблемы со здоровьем тревожили ее весь последний год, из-за чего она пропускала тренировки и соревнования.

«Блеск», – подписала фото в гипсе спортсменка.

Отметим, что Радукану пропустит Ролан Гаррос и весь травяной сезон, включая Уимблдон.

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Эмма Радукану операция фото
Источник Sport.ua
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