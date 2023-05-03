WTA03 мая 2023, 20:07 | Обновлено 03 мая 2023, 20:08
151
0
Радукану решилась на три операции, из-за чего пропустит несколько месяцев
Эмма выбыла надолго
03 мая 2023, 20:07 | Обновлено 03 мая 2023, 20:08
151
0
Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану сообщила, что пропустит несколько месяцев.
По словам британской теннисистки, она решилась на операции на обеих кистях и голеностопе. Теннисистка отметила, что проблемы со здоровьем тревожили ее весь последний год, из-за чего она пропускала тренировки и соревнования.
Недавно Эмма снялась с грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде, что автоматически означало вылет из первой сотни мирового рейтинга.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 мая 2023, 11:04 3
Испанский клуб посвятил украинскому футболисту пост в Twitter
Футбол | 03 мая 2023, 06:30 8
Украинский вингер вышел на замену на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга
Футбол | 03.05.2023, 14:58
Футбол | 03.05.2023, 14:48
Теннис | 03.05.2023, 09:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.05.2023, 17:35 4
02.05.2023, 22:23 15
02.05.2023, 05:12 4
02.05.2023, 13:54 11
02.05.2023, 20:55 8
01.05.2023, 19:51 15
03.05.2023, 08:35
03.05.2023, 00:55 1