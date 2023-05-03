Радукану решилась на три операции, из-за чего пропустит несколько месяцев

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану сообщила, что пропустит несколько месяцев.

По словам британской теннисистки, она решилась на операции на обеих кистях и голеностопе. Теннисистка отметила, что проблемы со здоровьем тревожили ее весь последний год, из-за чего она пропускала тренировки и соревнования.

Недавно Эмма снялась с грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде, что автоматически означало вылет из первой сотни мирового рейтинга.