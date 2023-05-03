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WTA
03 мая 2023, 20:07 | Обновлено 03 мая 2023, 20:08
151
0

Радукану решилась на три операции, из-за чего пропустит несколько месяцев

Эмма выбыла надолго

03 мая 2023, 20:07 | Обновлено 03 мая 2023, 20:08
151
0
Радукану решилась на три операции, из-за чего пропустит несколько месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану сообщила, что пропустит несколько месяцев.

По словам британской теннисистки, она решилась на операции на обеих кистях и голеностопе. Теннисистка отметила, что проблемы со здоровьем тревожили ее весь последний год, из-за чего она пропускала тренировки и соревнования.

Недавно Эмма снялась с грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде, что автоматически означало вылет из первой сотни мирового рейтинга.

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Эмма Радукану операция
Источник Twitter
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