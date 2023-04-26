WTA26 апреля 2023, 17:59 |
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Радукану снялась с турнира в Мадриде и выпадет из первой сотни рейтинга WTA
После яркой вспышки в карьере Эммы белых полос было не так много
26 апреля 2023, 17:59 |
194
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Британская теннисистка Эмма Радукану (№85 WTA) снялась с грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде.
Официальная причина снятия – травма правой руки.
Отметим, что в прошлом году чемпионка US Open 2021 дошла до третьего круга Открытого чемпионата Испании и теперь потеряет 120 рейтинговых очков.
Это означает, что после соревнований в Мадриде Радукану выпадет из первой сотни мирового рейтинга.
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