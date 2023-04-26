Радукану снялась с турнира в Мадриде и выпадет из первой сотни рейтинга WTA

Британская теннисистка Эмма Радукану (№85 WTA) снялась с грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде.

Официальная причина снятия – травма правой руки.

Отметим, что в прошлом году чемпионка US Open 2021 дошла до третьего круга Открытого чемпионата Испании и теперь потеряет 120 рейтинговых очков.

Это означает, что после соревнований в Мадриде Радукану выпадет из первой сотни мирового рейтинга.