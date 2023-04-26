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  4. Радукану снялась с турнира в Мадриде и выпадет из первой сотни рейтинга WTA
WTA
26 апреля 2023, 17:59 |
194
0

Радукану снялась с турнира в Мадриде и выпадет из первой сотни рейтинга WTA

После яркой вспышки в карьере Эммы белых полос было не так много

26 апреля 2023, 17:59 |
194
0
Радукану снялась с турнира в Мадриде и выпадет из первой сотни рейтинга WTA
WTA. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану (№85 WTA) снялась с грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде.

Официальная причина снятия – травма правой руки.

Отметим, что в прошлом году чемпионка US Open 2021 дошла до третьего круга Открытого чемпионата Испании и теперь потеряет 120 рейтинговых очков.

Это означает, что после соревнований в Мадриде Радукану выпадет из первой сотни мирового рейтинга.

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Эмма Радукану WTA Мадрид
Источник Sport.ua
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