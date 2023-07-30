МАРЧЕНКО: «Тело уже не справляется, но надо выиграть еще один челленджер»

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал завоевание титула на хардовом челленджере в Салинасе (Эквадор).

В финале украинец в двух сетах обыграл хорвата Матиа Пецотича, начавшего турнирный путь в квалификации. Это был девятый титул Марченко на таком уровне, он абсолютный рекордсмен среди украинцев по этому показателю.

– Почему выбрали такой экзотический турнир? Как с организацией?

– Это был запланированный выезд в США. Я сыграл несколько турниров, так что лететь в Эквадор было недалеко. Планировал сыграть турниры АТР в Вашингтоне или в Лос-Кабосе, но не успел. Поэтому уже сегодня вечером буду лететь домой в Братиславу. Организация на высоком уровне. По моему опыту, турниры в Латинской Америке обычно организованы лучше, чем в Соединенных Штатах.

– Какие общие ощущения от своей игры на турнире? Какие моменты больше всего порадовали, какие не очень?

– Здесь очень медленные корты и мячи, очень много нужно бегать. Высокая влажность, было тяжело. Была жесткая борьба на выносливость и умение экономить энергию. Я считаю, что опыт этой недели мне очень помог.

– После нереализации тройного матчбола в четвертьфинале со вторым сеяным Рио Ногучи как удалось взять себя в руки на тай-брейке и так уверенно у него выиграть с 0:2?

– Я слабо помню, что за события происходили. Пожалуй, самый трудный матч на этой неделе. Мне стало плохо во втором сете, вызвал врача. Но не сдавался. Тай-брейк был очень удачный. Так получилось, что все сложилось в мою пользу.

– Был достаточно неожиданный соперник в финале. Это признак общего уровня турнира, так ли у него пошла игра на турнире?

– Я с ним тренировался на прошлой неделе во Флориде, он хороший игрок. В этом году прошел квалификацию в Делрей-Бич и обыграл Джека Сока в первом круге. Он работает в сфере недвижимости, теннис у него на втором плане. Пожалуй, если бы играл постоянно, был бы гораздо выше в рейтинге.

– Ранее на этой неделе Министерство молодежи и спорта сняло запрет для украинских спортсменов выступать на турнирах, где присутствуют атлеты из стран-агрессоров. Как вообще сначала отреагировали на этот странный запрет? Как видим в ситуации с Харлан, огласка очень хорошо работает. А ведь могли просто не поехать.

– С самого начала считал, что это бред. Мы, украинцы, не должны сдаваться без боя. Очень рад за Харлан, что все так сложилось. Она молодец.

– В Эквадоре сыграли матч с Донским без рукопожатий. Как к этому относятся в теннисном мире? Как насчет общения вне корта?

– У нас нет такого правила, поэтому мы не жмем руки игрокам из стран-агрессоров. В общем, разные люди есть: с некоторыми я продолжаю общаться, с некоторыми – нет. Не хочу вдаваться в детали, дело не в конкретных людях. Я за бан всех российских спортсменов, несмотря на их взгляды.

– Насколько такие победы стимулируют продолжать свою карьеру?

– Если честно, не знаю, сколько еще буду играть. Тело в последние годы не справляется. Так что поживем – увидим. Возможно, сейчас нужно выиграть еще один челленджер, чтобы было 10 титулов.