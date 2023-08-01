ФОТО. Пропал автобус. Днепр-1 провел тренировку на сложном газоне в Афинах

Команда «Днепр-1» провела тренировки в Афинах в преддверии игры Лиги чемпионов против греческого «Панатинаикоса».

В преддверии первой игры греческие журналисты активно интересовались, готовы ли будут футболисты «Днепра-1» выдержать жару и удушье в Афинах. И сейчас ребята попробовали на себе греческий климат. Действительно, несмотря на вечернее время, дышать во время предматчевой тренировки было тяжеловато. Еще несколько удивил газон на Апостолос Николаидис – трава очень плотная и со специфическим отскоком мяча.

Чтобы привыкнуть к местным особенностям, у спортклубовцев был час, во время которого они выполнили ряд привычных накануне матча игровых упражнений.

Главное же приключение ждало команду после тренировки, когда выяснилось, что нет автобуса, который должен отвезти игроков в гостиницу. Хозяева, отвечающие за транспорт, сначала говорили, что автобус был заблокирован фанатами «Панатинаикоса», а затем уверяли, что задержка возникла из-за полиции, решившей освободить квартал вокруг стадиона для проезда. Что было на самом деле, так и осталось загадкой – транспорта ждали больше получаса. А потом еще почти столько же пришлось потратить на путь в гостиницу, которая находится в двух километрах от стадиона, ведь автобус поехал совсем другой и значительно более длинной дорогой.

Впрочем, футболисты восприняли эти проблемы с юмором. А Евгений Волынец вспомнил, как после победы в составе «Колоса» над греческим «Арисом» не мог вместе с другими игроками в течение часа вообще выйти из раздевалки. Вечером в отеле футболисты провели восстановительные мероприятия, а 1 августа завершат подготовку к матчу с «Панатинаикосом».

Матч квалификации Лиги чемпионов Панатинаикос – Днепр-1 состоится 1 августа в 20:30. Первая игра завершилась поражением днепрян (1:3).