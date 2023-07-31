Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
Им некогда скучать и они точно знают, чего хотят от жизни
Футбол – это игра, которая доставляет эстетическое удовольствие болельщикам, и дает вполне себе осязаемые результаты работы самим игрокам. Большие деньги, которые в последние пару десятилетий являются неизменным атрибутом самого популярного вида спорта, часто становятся причиной для проблем на личном фронте. Они портят взаимоотношения между футболистами и их женами, а также могут оказывать дурное воздействие на детей – история знает немало примеров, когда отпрыски известных игроков злоупотребляли спиртным или имели дело с наркотиками.
Впрочем, далеко не всех детей звезд футбола настигла неприятная участь. Некоторым из них удалось вырасти в весьма успешных людей. И сегодня мы поговорим о десяти девушках из высшего общества – самых богатых дочерях легендарных личностей из футбольной тусовки…
Алисия Скоулз
Пол Скоулз является не только легендарным экс-полузащитником Манчестер Юнайтед и сборной Англии, но и отцом 22-летней красавицы Алисии. Молодая девушка в какой-то момент также решила пойти по стопам своего известного родителя и занялась спортом – что правда, не футболом, а нетболом. Это командная игра, которая известна с 1893 года, поначалу считалась женской разновидностью баскетбола. Главная задача в ней – забросить мяч в корзину противника.
Известно, что Алисия Скоулз играла за сборные Англии по нетболу U-17 и U-21, и продолжает заниматься этим видом спорта до сегодня, причем даже становилась чемпионкой Суперлиги с манчестерской командой Тандер.
Кроме того, Алисия Скоулз имеет более 110 тысяч подписчиков в Instagram, и по оценкам экспертов ведет весьма активную работу с известными мировыми брендами в сфере одежды и косметики, что помогает девушке зарабатывать порядка 1 миллиона фунтов в год.
Джемма Оуэн
Дочь выдающегося экс-форварда сборной Англии Майкла Оуэна Дженна стала широко известна благодаря своему участию в Острове любви – британском реалити-шоу о свиданиях, в котором привлекательные и одинокие молодые люди оказываются собраны вместе на вилле на морском побережье. Там Дженне посчастливилось занять второе место, и это позволило девушке стать невероятно популярной – ныне количество подписчиков ее Instagram приближается уже к 2 миллионам.
Также Дженна Оуэн является лицом PrettyLittleThing – британского ритейлера быстрой моды, ориентированного на женщин в возрасте от 16 до 41 года. Ранее же у дочери Майкла Оуэна была собственная компания по производству бикини, которая также приносила девушке неплохую прибыль. Нынче эксперты полагают, что Джемма имеет стабильный доход в размере около 1,5 миллионов фунтов в год.
К слову, Джемма Оуэн также всерьез занималась спортом. С 11 лет она представляла Англию в конном спорте, который очень любит ее отец 43-летний Майкл, ныне являющийся одним из официальных представителей Ливерпуля на различных светских мероприятиях.
Бьянка Гаскойн
Пола Гаскойна принято считать едва ли не главным хулиганом английского футбола. Этот хавбек действительно очень многое позволял себе как на футбольном поле, так и за его пределами, особенно уже после завершения активных выступлений. В частности, британские журналисты неоднократно делали фотографии Пола в самых неприглядных для того образах, пользуясь давней проблемой Гаскойна – его чрезмерному пристрастию к алкоголю…
Впрочем, проблемы Пола вовсе не мешают строить жизнь и карьеру его яркой и весьма симпатичной падчерице Бьянке. Молодая девушка, как и ее экстравагантный отчим, также любит быть в центре внимания, и вести несколько «дикий» образ жизни.
Однако Бьянка Гаскойн все-таки старается не слишком переступать черту, и хочет быть куда более известной в качестве модели, а не взбалмошной падчерицы Пола. Девушка, как и Джемма Оуэн, также участвовала в одном из сезонов Острова любви, где ей удалось стать победительницей. Впоследствии Бьянка получила массу приглашений от известных компаний, и появлялась на обложках глянцевых журналов. Сейчас 36-летняя женщина с лихвой пожинает плоды своей известности, и зарабатывает порядка 1,5 миллионов фунтов ежегодно.
Далма Марадона
36-летняя аргентинка Далма Марадона является дочерью легендарного Диего Армандо Марадоны – одного из лучших футболистов всех времен и народов. Девочка появилась на свет в Буэнос-Айресе, но жила вместе с семьей в Севилье и Неаполе, где тогда играл ее отец. В шесть лет Далма вернулась в Аргентину, где и продолжала жить уже вместе со своей бабушкой, так как чувствовала себя некомфортно в Европе.
С раннего возраста Далма была увлечена актерским искусством, и ее карьера на этой ниве началась в 1997 году. Тогда девочке доверили одну из ролей в детском сериале Cebollitas, в котором рассказывалась история группы детей-футболистов. В 2005-м Далма дебютировала в театральной постановке, а спустя три года получила первую роль в полнометражном художественном фильме.
В настоящий момент Далма Марадона является весьма успешной аргентинской актрисой. Количество ее подписчиков в Instagram составляет 1,8 миллиона человек, а ежегодный доход равен 2 миллионам фунтов.
Даниэль Фаватто
25-летняя Даниэль Фаватто является дочерью известного экс-форварда сборной Бразилии Ромарио, являющегося чемпионом мира-1994. После завершения карьеры игрока Ромарио подался в политику и ныне является действующим федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро.
Что касается Даниэль, то девушка не привыкла сидеть на шее у своего известного родителя. Она активно развивает свой аккаунт в Instagram, где имеет больше 250 тысяч подписчиков, в январе родила дочь, а несколько месяцев назад открыла профиль на платформе OnlyFans, которая популярна в сфере развлечений для взрослых и позволяет пользователям получать деньги от своих подписчиков – фанатов. Сама Даниэль так прокомментировала это свое решение: «Поскольку я ежедневно учусь, то подумала, что это крутая идея — создать профиль на платформе, чтобы снимать видео на эту тему».
Ныне медийная активность приносит Даниэль Фаватто доход в размере около 2 миллионов фунтов в год.
Холли Ширер
Холли Ширер родилась в 1994 году и является дочерью выдающегося форварда сборной Англии и абсолютной легенды тамошней Премьер-лиги Алана Ширера, которому до сих пор принадлежит рекорд результативности турнира (260 забитых мячей).
Холли не просто имеет незаурядную внешность, что помогает ей радовать своих почитателей в Instagram (а таких более 70 тысяч) эффектными и яркими фотографиями, но и профессионально занимается музыкой. В частности, дочь Ширера сама пишет песни и сама же их исполняет – получается весьма неплохо:
Как подсчитали эксперты, публичная деятельность Холли Ширер позволяет девушке зарабатывать порядка 2 миллионов фунтов в год.
Эстель Бергкамп
27-летняя Эстель Бергкамп – дочь выдающегося экс-форварда Аякса, Арсенала и сборной Нидерландов Денниса Бергкампа, который повесил бутсы на гвоздь в 2006 году, а впоследствии входил в тренерские штабы различных специалистов в амстердамском клубе.
Впрочем, отец – это вовсе не единственный человек в жизни Эстель, который непосредственно и неразрывно связан с футболом. Дело в том, что супругом дочери Денниса является нынешний полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Нидерландов Донни ван де Бек, которому девушка в апреле минувшего года подарила сына.
Что касается личной славы и популярности, то у Эстель Бергкамп и здесь все в порядке. Девушка имеет несколько рекламных контрактов с известными брендами, а один ее пост в Instagram обходится заказчикам в несколько десятков тысяч фунтов. Поэтому Эстель также принадлежит к касте богатых и знаменитых, а ее ежегодный заработок составляет порядка 2 миллионов фунтов.
Джейд Лебеф
Франк Лебеф известен, прежде всего, своими выступлениями за Челси и сборную Франции, в рядах которой защитник в 1998 году стал чемпионом мира, а спустя два года – чемпионом Европы. После завершения карьеры Франк не пошел в тренеры, а решил сосредоточиться на бизнесе и семье. И это абсолютно правильно, ведь у него есть очаровательная дочь Джейд, которая родилась в ноябре 1990 года.
32-летняя Джейд Лебеф профессионально занимается модельной деятельностью, а также периодически снимается в кино. Также девушку часто приглашают вести всевозможные светские мероприятия, с чем она справляется на «отлично». Очевидно, что любовь к актерскому мастерству Джейд передалась от отца, так как Франк ранее признавался, что если бы не реализовал себя в футболе, то обязательно хотел бы попробовать силы на сцене.
В Instagram у Джейд Лебеф более 170 тысяч подписчиков, и благодаря такой базе девушка имеет ряд выгодных контрактов с рекламодателями. Всего же годовой доход дочери чемпиона мира-1998 оценивается в 2 миллиона фунтов – вполне достаточно, чтобы вести светский образ жизни.
Мария Гвардиола
У 22-летней Марии Гвардиолы колоссальные 700 тысяч подписчиков в Instagram! Девушка является дочерью нынешнего главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, с которым у нее очень близкие и доверительные отношения. В частности, Марию часто можно видеть на различных празднованиях, когда команды Хосепа добиваются успеха и выходят покрасоваться с трофеем перед болельщиками.
Известно, что Мария Гвардиола является профессиональной моделью и сотрудничает с известным агентством Premier Model Management. Чаще всего молодой и красивой девушке дают возможность ярко рекламировать купальники, а еще она фокусируется на грамотном ведении социальных сетей, что постоянно приводит к увеличению фанатской базы, и как следствие, доходам от рекламы.
Ранее СМИ сообщали, что у дочери Гвардиолы были отношения с хавбеком Деле Алли, который ныне выступает за Эвертон, однако молодые люди были интересны друг другу только два года, после чего каждый из них продолжил жизненный путь самостоятельно. Впрочем, и без Деле Алли и отца у Марии все складывается очень даже неплохо – она зарабатывает в год от 2 до 2,5 миллионов фунтов, что наверняка является дополнительным поводом для гордости и для ее невероятно успешного отца.
Матильда Моуриньо
27-летняя дочь главного тренера Ромы Жозе Моуриньо Матильда привыкла, как и ее отец, ставить перед собой исключительно максимальные задачи. Вероятно, именно поэтому девушке к столь раннему возрасту удалось достичь очень многого.
В декабре 2020 года Матильда открыла собственный ювелирный бренд – Matilde Jewellery, который становится все более и более популярным. Девушка гарантирует, что все товары ее бренда являются абсолютно экологичными. В частности, для производства ювелирных изделий используется только переработанное золото и бриллианты, специально выращенные в лаборатории.
Также Матильда Моуриньо является профессиональным дизайнером, и помогает своим клиентам со вкусом обустроить дорогие дома в Лондоне и других городах Европы. Девушка, как о ней пишут знакомые, является очень коммуникабельной и старается со всеми находить точки соприкосновения. Благодаря этому Матильда Моуриньо крайне востребована, имеет массу заказов и работы, а вместе с тем и очень достойный доход – порядка 3 миллионов фунтов в год.
Текст: meta.ua/sport
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