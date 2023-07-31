Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола

Футбол – это игра, которая доставляет эстетическое удовольствие болельщикам, и дает вполне себе осязаемые результаты работы самим игрокам. Большие деньги, которые в последние пару десятилетий являются неизменным атрибутом самого популярного вида спорта, часто становятся причиной для проблем на личном фронте. Они портят взаимоотношения между футболистами и их женами, а также могут оказывать дурное воздействие на детей – история знает немало примеров, когда отпрыски известных игроков злоупотребляли спиртным или имели дело с наркотиками.

Впрочем, далеко не всех детей звезд футбола настигла неприятная участь. Некоторым из них удалось вырасти в весьма успешных людей. И сегодня мы поговорим о десяти девушках из высшего общества – самых богатых дочерях легендарных личностей из футбольной тусовки…

Алисия Скоулз

Instagram. Алисия Скоулз

Пол Скоулз является не только легендарным экс-полузащитником Манчестер Юнайтед и сборной Англии, но и отцом 22-летней красавицы Алисии. Молодая девушка в какой-то момент также решила пойти по стопам своего известного родителя и занялась спортом – что правда, не футболом, а нетболом. Это командная игра, которая известна с 1893 года, поначалу считалась женской разновидностью баскетбола. Главная задача в ней – забросить мяч в корзину противника.

Известно, что Алисия Скоулз играла за сборные Англии по нетболу U-17 и U-21, и продолжает заниматься этим видом спорта до сегодня, причем даже становилась чемпионкой Суперлиги с манчестерской командой Тандер.

Кроме того, Алисия Скоулз имеет более 110 тысяч подписчиков в Instagram, и по оценкам экспертов ведет весьма активную работу с известными мировыми брендами в сфере одежды и косметики, что помогает девушке зарабатывать порядка 1 миллиона фунтов в год.

Джемма Оуэн

Instagram. Майкл Оуэн с дочерью Дженной

Дочь выдающегося экс-форварда сборной Англии Майкла Оуэна Дженна стала широко известна благодаря своему участию в Острове любви – британском реалити-шоу о свиданиях, в котором привлекательные и одинокие молодые люди оказываются собраны вместе на вилле на морском побережье. Там Дженне посчастливилось занять второе место, и это позволило девушке стать невероятно популярной – ныне количество подписчиков ее Instagram приближается уже к 2 миллионам.

Также Дженна Оуэн является лицом PrettyLittleThing – британского ритейлера быстрой моды, ориентированного на женщин в возрасте от 16 до 41 года. Ранее же у дочери Майкла Оуэна была собственная компания по производству бикини, которая также приносила девушке неплохую прибыль. Нынче эксперты полагают, что Джемма имеет стабильный доход в размере около 1,5 миллионов фунтов в год.

К слову, Джемма Оуэн также всерьез занималась спортом. С 11 лет она представляла Англию в конном спорте, который очень любит ее отец 43-летний Майкл, ныне являющийся одним из официальных представителей Ливерпуля на различных светских мероприятиях.

Бьянка Гаскойн

Instagram. Пол Гаскойн с дочерью Бьянкой

Пола Гаскойна принято считать едва ли не главным хулиганом английского футбола. Этот хавбек действительно очень многое позволял себе как на футбольном поле, так и за его пределами, особенно уже после завершения активных выступлений. В частности, британские журналисты неоднократно делали фотографии Пола в самых неприглядных для того образах, пользуясь давней проблемой Гаскойна – его чрезмерному пристрастию к алкоголю…

Впрочем, проблемы Пола вовсе не мешают строить жизнь и карьеру его яркой и весьма симпатичной падчерице Бьянке. Молодая девушка, как и ее экстравагантный отчим, также любит быть в центре внимания, и вести несколько «дикий» образ жизни.

Instagram. Бьянка Гаскойн

Однако Бьянка Гаскойн все-таки старается не слишком переступать черту, и хочет быть куда более известной в качестве модели, а не взбалмошной падчерицы Пола. Девушка, как и Джемма Оуэн, также участвовала в одном из сезонов Острова любви, где ей удалось стать победительницей. Впоследствии Бьянка получила массу приглашений от известных компаний, и появлялась на обложках глянцевых журналов. Сейчас 36-летняя женщина с лихвой пожинает плоды своей известности, и зарабатывает порядка 1,5 миллионов фунтов ежегодно.

Далма Марадона

Getty Images/Global Images Ukraine. Далма Марадона (третья справа) вместе с отцом

36-летняя аргентинка Далма Марадона является дочерью легендарного Диего Армандо Марадоны – одного из лучших футболистов всех времен и народов. Девочка появилась на свет в Буэнос-Айресе, но жила вместе с семьей в Севилье и Неаполе, где тогда играл ее отец. В шесть лет Далма вернулась в Аргентину, где и продолжала жить уже вместе со своей бабушкой, так как чувствовала себя некомфортно в Европе.

С раннего возраста Далма была увлечена актерским искусством, и ее карьера на этой ниве началась в 1997 году. Тогда девочке доверили одну из ролей в детском сериале Cebollitas, в котором рассказывалась история группы детей-футболистов. В 2005-м Далма дебютировала в театральной постановке, а спустя три года получила первую роль в полнометражном художественном фильме.

В настоящий момент Далма Марадона является весьма успешной аргентинской актрисой. Количество ее подписчиков в Instagram составляет 1,8 миллиона человек, а ежегодный доход равен 2 миллионам фунтов.

Даниэль Фаватто

Instagram. Ромарио с дочерью Даниэль Фаватто

25-летняя Даниэль Фаватто является дочерью известного экс-форварда сборной Бразилии Ромарио, являющегося чемпионом мира-1994. После завершения карьеры игрока Ромарио подался в политику и ныне является действующим федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро.

Что касается Даниэль, то девушка не привыкла сидеть на шее у своего известного родителя. Она активно развивает свой аккаунт в Instagram, где имеет больше 250 тысяч подписчиков, в январе родила дочь, а несколько месяцев назад открыла профиль на платформе OnlyFans, которая популярна в сфере развлечений для взрослых и позволяет пользователям получать деньги от своих подписчиков – фанатов. Сама Даниэль так прокомментировала это свое решение: «Поскольку я ежедневно учусь, то подумала, что это крутая идея — создать профиль на платформе, чтобы снимать видео на эту тему».

Ныне медийная активность приносит Даниэль Фаватто доход в размере около 2 миллионов фунтов в год.

Холли Ширер

Instagram. Алан Ширер с дочерью Холли

Холли Ширер родилась в 1994 году и является дочерью выдающегося форварда сборной Англии и абсолютной легенды тамошней Премьер-лиги Алана Ширера, которому до сих пор принадлежит рекорд результативности турнира (260 забитых мячей).

Холли не просто имеет незаурядную внешность, что помогает ей радовать своих почитателей в Instagram (а таких более 70 тысяч) эффектными и яркими фотографиями, но и профессионально занимается музыкой. В частности, дочь Ширера сама пишет песни и сама же их исполняет – получается весьма неплохо:

Как подсчитали эксперты, публичная деятельность Холли Ширер позволяет девушке зарабатывать порядка 2 миллионов фунтов в год.

Эстель Бергкамп

27-летняя Эстель Бергкамп – дочь выдающегося экс-форварда Аякса, Арсенала и сборной Нидерландов Денниса Бергкампа, который повесил бутсы на гвоздь в 2006 году, а впоследствии входил в тренерские штабы различных специалистов в амстердамском клубе.

Впрочем, отец – это вовсе не единственный человек в жизни Эстель, который непосредственно и неразрывно связан с футболом. Дело в том, что супругом дочери Денниса является нынешний полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Нидерландов Донни ван де Бек, которому девушка в апреле минувшего года подарила сына.

Что касается личной славы и популярности, то у Эстель Бергкамп и здесь все в порядке. Девушка имеет несколько рекламных контрактов с известными брендами, а один ее пост в Instagram обходится заказчикам в несколько десятков тысяч фунтов. Поэтому Эстель также принадлежит к касте богатых и знаменитых, а ее ежегодный заработок составляет порядка 2 миллионов фунтов.

Джейд Лебеф

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейд Лебеф

Франк Лебеф известен, прежде всего, своими выступлениями за Челси и сборную Франции, в рядах которой защитник в 1998 году стал чемпионом мира, а спустя два года – чемпионом Европы. После завершения карьеры Франк не пошел в тренеры, а решил сосредоточиться на бизнесе и семье. И это абсолютно правильно, ведь у него есть очаровательная дочь Джейд, которая родилась в ноябре 1990 года.

32-летняя Джейд Лебеф профессионально занимается модельной деятельностью, а также периодически снимается в кино. Также девушку часто приглашают вести всевозможные светские мероприятия, с чем она справляется на «отлично». Очевидно, что любовь к актерскому мастерству Джейд передалась от отца, так как Франк ранее признавался, что если бы не реализовал себя в футболе, то обязательно хотел бы попробовать силы на сцене.

В Instagram у Джейд Лебеф более 170 тысяч подписчиков, и благодаря такой базе девушка имеет ряд выгодных контрактов с рекламодателями. Всего же годовой доход дочери чемпиона мира-1998 оценивается в 2 миллиона фунтов – вполне достаточно, чтобы вести светский образ жизни.

Мария Гвардиола

Instagram. Мария Гвардиола

У 22-летней Марии Гвардиолы колоссальные 700 тысяч подписчиков в Instagram! Девушка является дочерью нынешнего главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, с которым у нее очень близкие и доверительные отношения. В частности, Марию часто можно видеть на различных празднованиях, когда команды Хосепа добиваются успеха и выходят покрасоваться с трофеем перед болельщиками.

Известно, что Мария Гвардиола является профессиональной моделью и сотрудничает с известным агентством Premier Model Management. Чаще всего молодой и красивой девушке дают возможность ярко рекламировать купальники, а еще она фокусируется на грамотном ведении социальных сетей, что постоянно приводит к увеличению фанатской базы, и как следствие, доходам от рекламы.

Ранее СМИ сообщали, что у дочери Гвардиолы были отношения с хавбеком Деле Алли, который ныне выступает за Эвертон, однако молодые люди были интересны друг другу только два года, после чего каждый из них продолжил жизненный путь самостоятельно. Впрочем, и без Деле Алли и отца у Марии все складывается очень даже неплохо – она зарабатывает в год от 2 до 2,5 миллионов фунтов, что наверняка является дополнительным поводом для гордости и для ее невероятно успешного отца.

Матильда Моуриньо

Instagram. Матильда Моуриньо

27-летняя дочь главного тренера Ромы Жозе Моуриньо Матильда привыкла, как и ее отец, ставить перед собой исключительно максимальные задачи. Вероятно, именно поэтому девушке к столь раннему возрасту удалось достичь очень многого.

В декабре 2020 года Матильда открыла собственный ювелирный бренд – Matilde Jewellery, который становится все более и более популярным. Девушка гарантирует, что все товары ее бренда являются абсолютно экологичными. В частности, для производства ювелирных изделий используется только переработанное золото и бриллианты, специально выращенные в лаборатории.

Также Матильда Моуриньо является профессиональным дизайнером, и помогает своим клиентам со вкусом обустроить дорогие дома в Лондоне и других городах Европы. Девушка, как о ней пишут знакомые, является очень коммуникабельной и старается со всеми находить точки соприкосновения. Благодаря этому Матильда Моуриньо крайне востребована, имеет массу заказов и работы, а вместе с тем и очень достойный доход – порядка 3 миллионов фунтов в год.

Текст: meta.ua/sport