ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал израильского центрбека
20-летний Став Лемкин поставил подпись под пятилетним контрактом
Донецкий «Шахтер» подписал контракт с 20-летним полузащитником израильского «Хапоэля» из Тель-Авива Става Лемкина.
Контракт 20-летнего израильтянина с «горняками» рассчитан на 5 лет – до лета 2028 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составла 1,2 миллиона евро.
Лемкин начал заниматься футболом в академии «Маккаби» (Тель-Авив). В 2018 году стал игроком «Хапоэля» (Тель-Авив), за главную команду которого дебютировал в апреле 2022-го и всего провел 31 матч.
Недавно Став помог молодежной сборной Израиля сенсационно выступить на Евро-2023 U-21, где команда дошла до полуфинала и завоевала путевку на ОИ-2024. Лемкин провел все 5 матчей на турнире без замен.
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