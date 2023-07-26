Источник: в Шахтер едет новый легионер из Израиля
20-летний израильтянин Став Лемкин вскоре пройдет медосмотр
В донецком «Шахтере» ожидают прибытия нового легионера, информирует журналист Игорь Бурбас.
Завтра, 27 июля, 20-летний израильтянин Став Лемкин пройдет медосмотр, и по его результатам подпишет контракт с чемпионами Украины.
Ожидается, что «Маккаби» Тель-Авив получит за трансфер футболиста 1,2 млн евро. Лемкин играет на позиции центрального защитника.
Недавно он помог молодежной сборной Израиля сенсационно выступить на Евро-2023 U-21, где команда дошла до полуфинала и завоевала путевку на ОИ-2024. Лемкин провел все 5 матчей на турнире без замен.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Журналист провел большое расследование об одиозном президенте «Ингульца»
Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья