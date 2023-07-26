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Украина. Премьер лига
26 июля 2023, 21:47 | Обновлено 26 июля 2023, 21:58
2885
5

Источник: в Шахтер едет новый легионер из Израиля

20-летний израильтянин Став Лемкин вскоре пройдет медосмотр

26 июля 2023, 21:47 | Обновлено 26 июля 2023, 21:58
2885
5
Источник: в Шахтер едет новый легионер из Израиля
Instagram. Став Лемкин

В донецком «Шахтере» ожидают прибытия нового легионера, информирует журналист Игорь Бурбас.

Завтра, 27 июля, 20-летний израильтянин Став Лемкин пройдет медосмотр, и по его результатам подпишет контракт с чемпионами Украины.

Ожидается, что «Маккаби» Тель-Авив получит за трансфер футболиста 1,2 млн евро. Лемкин играет на позиции центрального защитника.

Недавно он помог молодежной сборной Израиля сенсационно выступить на Евро-2023 U-21, где команда дошла до полуфинала и завоевала путевку на ОИ-2024. Лемкин провел все 5 матчей на турнире без замен.

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Став Лемкин Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Игорь Бурбас Маккаби Тель-Авив
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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Alex Komnin
Не буде гіршим за Бондаря, думаю. Ще й Матвієнко нестабільний. Але краще в захист знайти якогось хорвата. Шахтарю є сенс звернути увагу на чемпіонат Аргентини, не тільки Бразилії.
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+2
romanchik.8409
Обрез в состав 
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+1
Commando
Очень классный трансфер у чемпиона  ,да ещё и центральный защитник 
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+1
Біг О
Чудовий трансфер на проблемну позицію! Чудове закінчення трансферної кампанії! 
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0
Солдаты
А КОГДА ТРАНСФЕР ЭГИНАЛЬДО В ШАХТЕР?
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0
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