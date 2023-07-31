Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского вингера Эгиналдо
Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 15:03 | Обновлено 31 июля 2023, 15:14
2118
16

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского вингера Эгиналдо

Клуб объявил о переходе атакующего хавбека

31 июля 2023, 15:03 | Обновлено 31 июля 2023, 15:14
2118
16
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского вингера Эгиналдо
ФК Шахтер. Эгиналдо

«Шахтер» объявил о подписании контракта с вингером Эгиналдо, который перебрался в украинскую команду из «Васку да Гама». Ранее сообщалось, что трансфер оценивается в 3,5-4 миллиона евро.

18-летний игрок подписал контракт на 5 лет.

За первую команду «Васку» Эгиналдо провел 29 матчей и забил 3 гола. В нынешнем сезоне отыграл 11 матчей. Хавбек выступает за сборную Бразилии U-20.

Ранее 31 июля клуб объявил о трансфере защитника Става Лемкина.

По теме:
Источник: Шахтер хочет вернуть в команду Чигринского
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
Дарья БОНДАРЬ: «Вся эта желчь вернется вдвойне»
Шахтер Донецк Эгиналдо Васко да Гама трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Пока слабовато все выглядит»
Футбол | 31 июля 2023, 09:48 14
Йожеф САБО: «Пока слабовато все выглядит»
Йожеф САБО: «Пока слабовато все выглядит»

Специалист – о победе «Динамо» над «Минаем»

ВИДЕО. Это твое такси. Как Габриэл Жезус пошутил над Зинченко
Футбол | 30 июля 2023, 20:05 3
ВИДЕО. Это твое такси. Как Габриэл Жезус пошутил над Зинченко
ВИДЕО. Это твое такси. Как Габриэл Жезус пошутил над Зинченко

Бразильский форвард потроллил украинца по поводу его травматичности

Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге
Теннис | 31.07.2023, 14:18
Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге
Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге
ОФИЦИАЛЬНО: Фиорентина заменит Ювентус в еврокубках
Футбол | 31.07.2023, 12:31
ОФИЦИАЛЬНО: Фиорентина заменит Ювентус в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО: Фиорентина заменит Ювентус в еврокубках
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
Футбол | 31.07.2023, 11:53
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злий Глобинець
Радує, що цього року Шахтар проводить активну трансферну кампанію. Хоча трохи більше року тому стояло руба питання про саме існування клубу. Інша річ, наскільки вдалими виявляться усі ці придбання? Ну то ми побачимо зовсім скоро - в баталіях на полях УПЛ, а особливо в Лізі Чемпіонів.
Ответить
+4
Maks KROT
Супер хорошо поработали на трансферном рынке,главное чтобы все заиграли и без травм ,есть ещё новость что третье возвращение Иисуса Чигиринского на днях объявят правда не правда пока не ясно  ,а что опыт большой для УПЛ и кубка можно для ротации,да и  в лиге чемпионов  на замену можно !!!!
Ответить
+3
Андрій Полоз
Головне, щоб після цього довіра до власних вихованців не пропала... Якщо іноземці будуть кращі за наших і вигравати конкуренцію, то одна справа, а якщо будуть ставитися у склад тому що за них заплачені кошти і треба ставити для розкрутки, то вже інша справа.
Ответить
+1
Andrey_1992
схожий на актора Іко Ювайса з Індонезії
Ответить
0
Dynamomashina
У Эгиналдо скорость бешеная он быстрее Мудрика. Развивал скорость 37,5 км/час, а Миша 36,6. Этот игрок должен стать новой звездой 
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
RomeoBoss
А я казав,ща панове Ахметов купить таких самих гравців,на яких
він з відходу легіонерів і війни
втратив кучу бабла!
Ответить
0
Galex
Знову буде Шахтаралду.
Ответить
0
Dynamomashina
Бразильский Мудрик 
Ответить
0
Фанькин кот
Вот и молодые талантливые бразилы подруливают в Шахту! Гуд! Родной клуб постепенно восстанавливается от последствий этой проклятой войны. Большой выбор игроков на все позиции - это хорошо. А динамика суркисова пусть сосёт лапу (то есть затыкает дыры своими воспитанниками распиханными по аренда всяким-разным)
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гол+ассист за 6 минут. Цыганков феерит за Жирону в игре с Блэкберном
ВИДЕО. Гол+ассист за 6 минут. Цыганков феерит за Жирону в игре с Блэкберном
29.07.2023, 18:21 14
Футбол
Динамо – впереди. Турнирная таблица УПЛ после первого тура
Динамо – впереди. Турнирная таблица УПЛ после первого тура
30.07.2023, 22:10 16
Футбол
Победа в один укол. Украинские саблистки вышли в полуфинал чемпионата мира
Победа в один укол. Украинские саблистки вышли в полуфинал чемпионата мира
30.07.2023, 12:25 13
Другие виды
СТУПАР: «В Александрии арбитр Козык совершил результативную ошибку»
СТУПАР: «В Александрии арбитр Козык совершил результативную ошибку»
30.07.2023, 22:35 6
Футбол
Не наш день. Женской сборной Украины тоже не будет в Лиге наций
Не наш день. Женской сборной Украины тоже не будет в Лиге наций
29.07.2023, 19:25
Волейбол
Календарь и результаты матчей Кубка претендентов по волейболу
Календарь и результаты матчей Кубка претендентов по волейболу
30.07.2023, 21:40
Волейбол
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
30.07.2023, 18:54 51
Футбол
ВИДЕО. Как Кроуфорд нокаутировал Спенса в 9-м раунде в Лас-Вегасе
ВИДЕО. Как Кроуфорд нокаутировал Спенса в 9-м раунде в Лас-Вегасе
30.07.2023, 07:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем