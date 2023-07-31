ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского вингера Эгиналдо

«Шахтер» объявил о подписании контракта с вингером Эгиналдо, который перебрался в украинскую команду из «Васку да Гама». Ранее сообщалось, что трансфер оценивается в 3,5-4 миллиона евро.

18-летний игрок подписал контракт на 5 лет.

За первую команду «Васку» Эгиналдо провел 29 матчей и забил 3 гола. В нынешнем сезоне отыграл 11 матчей. Хавбек выступает за сборную Бразилии U-20.

Ранее 31 июля клуб объявил о трансфере защитника Става Лемкина.