ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского вингера Эгиналдо
Клуб объявил о переходе атакующего хавбека
«Шахтер» объявил о подписании контракта с вингером Эгиналдо, который перебрался в украинскую команду из «Васку да Гама». Ранее сообщалось, что трансфер оценивается в 3,5-4 миллиона евро.
18-летний игрок подписал контракт на 5 лет.
За первую команду «Васку» Эгиналдо провел 29 матчей и забил 3 гола. В нынешнем сезоне отыграл 11 матчей. Хавбек выступает за сборную Бразилии U-20.
Ранее 31 июля клуб объявил о трансфере защитника Става Лемкина.
🇧🇷 Егіналду – у «Шахтарі»! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2023
✨ Бразильський гравець переходить до нашої команди з ФК «Васко да Гама». Контракт із 18-річним півзахисником розраховано на 5 років.
Дізнайтеся більше: https://t.co/226R1Pdhta.
🧡 Ласкаво просимо до клубу, Егіналду! #Shakhtar pic.twitter.com/lEuGz1agyL
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