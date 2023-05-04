Стали известны все полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Ига Свентек уверенно обыграла Петру Мартич
В среду, 3 мая, состоялись два полуфинальных матча в верхней части сетки грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).
Первая ракетка мира Ига Свентек в доминирующем стиле разгромила Петру Мартич со счетом 6:0, 6:3 за 1 час и 10 минут. В текущем сезоне Ига повесила уже 7-й бублик соперницам.
К сожалению, третья ракетка мира Джессика Пегула не смогла обыграть представительницу страны 404 Веронику Кудерметову, проиграв ей в трех партиях.
Ранее свои четвертьфинальные поединки выиграли Мария Саккари и Арина Соболенко.
Мадрид. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Петра Мартич [27] – 6:0, 6:3
Джессика Пегула [3] – Вероника Кудерметова [12] – 4:6, 6:0, 4:6
Нижняя часть сетки
Мария Саккари [9] – Ирина-Камелия Бегу [31] – 6:7 (3:7), 6:4, 6:2
Майяр Шериф – Арина Соболенко [2] – 6:2, 2:6, 1:6
Мадрид. 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Вероника Кудерметова [12]
Мария Саккари [9] – Арина Соболенко [2]
Las Ultimas Cuatro 4️⃣— wta (@WTA) May 3, 2023
Will No.1 @Iga_Swiatek and No.2 @SabalenkaA face off in a second consecutive final? Or can @MariaSakkari and Veronika Kudermetova play the spoilers?
We break down the @MutuaMadridOpen semifinals ✍️#MMOPEN
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