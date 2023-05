Стали известны все полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде

В среду, 3 мая, состоялись два полуфинальных матча в верхней части сетки грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Первая ракетка мира Ига Свентек в доминирующем стиле разгромила Петру Мартич со счетом 6:0, 6:3 за 1 час и 10 минут. В текущем сезоне Ига повесила уже 7-й бублик соперницам.

К сожалению, третья ракетка мира Джессика Пегула не смогла обыграть представительницу страны 404 Веронику Кудерметову, проиграв ей в трех партиях.

Ранее свои четвертьфинальные поединки выиграли Мария Саккари и Арина Соболенко.

Мадрид. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Петра Мартич [27] – 6:0, 6:3

Джессика Пегула [3] – Вероника Кудерметова [12] – 4:6, 6:0, 4:6

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [9] – Ирина-Камелия Бегу [31] – 6:7 (3:7), 6:4, 6:2

Майяр Шериф – Арина Соболенко [2] – 6:2, 2:6, 1:6

Мадрид. 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Вероника Кудерметова [12]

Мария Саккари [9] – Арина Соболенко [2]

