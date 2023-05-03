Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Мария Саккари в трех сетах выиграла у Ирины-Камелии Бегу
Во вторник, 2 мая, состоялись два матча 1/4 финала грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).
Девятая сеяная соревнований Мария Саккари в трех сетах обыграла Ирину-Камелию Бегу за 2 часа и 55 минут.
Чемпионка АО 2023 Арина Соболенко с большими сложностями выиграла у Майяр Шериф в трех партиях. Представительница Египта начала выступления на соревнованиях с 1/64 финала. За 4 игры она обыграла Камиллу Джорджи, Ангелину Калинину, Каролин Гарсию и Элизе Мертенс.
3 мая пройдут еще 2 четвертьфинальных поединка. Джессика Пегула сыграет с Вероникой Кудерметовой, а Ига Свентек встретится с Петрой Мартич.
Мадрид. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Мария Саккари [9] – Ирина-Камелия Бегу [31] – 6:7 (3:7), 6:4, 6:2
Майяр Шериф – Арина Соболенко [2] – 6:2, 2:6, 1:6
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