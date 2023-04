Первая игра Тухеля на посту мюнхенцев. Составы на матч Бавария – Боруссия Д

1 апреля на «Альянц-Арене» пройдет матч 26-го тура Бундеслиги 1, в котором «Бавария» встретится с «Боруссией» Дортмунд.

Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы:

«Бавария»: Зоммер, Павар, Дэвис, Упамекано, Де Лигт, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мюллер, Шупо-Моттинг.

«Боруссия» Д: Кобель, Вольф, Рюэрсон, Зюле, Шлоттербек, Брандт, Джан, Геррейро, Ройс, Беллингем, Аллер

