МОК вернул рф в спорт, Петраков снова отжигает, Ломаченко сразится с Хейни
Главные новости за 28 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 марта.
1A. Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
28 марта состоялись последние весенние матчи квалификации Евро-2024
1B. Мактоминей разобрал Испанию. Шотландия нанесла поражение Фурии Роха
Игра завершилась со счетом 2:0, у шотландцев 6 очков после двух туров в группе А
2A. Швейцария разгромила Израиль, Румыния нанесла поражение беларуси
28 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024
2B. Дубль Ковачича в ворота Турции, Уэльс минимально обыграл Латвию
Состоялись 2 матча отборочного этапа Евро-2024 в группе D
3A. МОК разрешил российским спортсменам вернуться в международные соревнования
При этом было сохранено множество ограничений
3B. Томас Бах пояснил, почему МОК рекомендовал вернуть в спорт спортсменов рф
Президент МОК дал пресс-конференцию в швейцарской Лозанне
4A. Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией
Сборная Армении под руководством украинского наставника упустила победу над Кипром
4B. ПЕТРАКОВ: «Идет подача, а все стоят на прямых ногах как прибитые гвоздями»
Коуч сборной Армении прокомментировал ничью в товарищеском матче с Кипром
4C. Провал сборной Нагорняка. Украина U-19 пропустила 4 мяча от испанцев
Юниорская сборная Украины в трех матчах отбора ЧЕ не сумела взять ни очка
5A. Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
Известный журналист шокирован бездействием функционеров
5B. Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
Руслан Ротань избавится от приставки «исполняющий обязанности»
6A. Вместе с Холандом, Мбаппе и Сака. Зинченко попал в сборную Европы
Украинец получил признание от The Athletic
6B. Хавбек Арсенала: «Не понимаю, как Манчестер Сити отпустил к нам Зинченко»
Эмиль Смит-Роу не ожидал такого усиления
7A. Чуть не сотворили сенсацию. Мотор выиграл у Нексе, но с небольшой разницей
Запорожский клуб выбыл на стадии 1/8 финала Европейской лиги EHF
7B. Кременчуг оформил камбэк в битве с Соколом. Все решится в пятом матче
Команды определят чемпиона в пятом матче
8A. Киченок не смогла выйти в полуфинал в Майами, уступив на супер-тай-брейке
Украинка вместе с Аленой Остапенко проиграла Лейле Фернандес и Тейлор Таунсенд
8B. Следом за Киченок. Калинина завершила выступления в парном разряде в Майами
Украинская теннисистка вместе с Ириной-Камелией Бегу уступила Линетт и Пере
9A. Шах и мат. Top Rank начал продажу билетов на бой между Хейни и Ломаченко
Бой должен состояться 20 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе
9B. Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Дэниел Дюбуа, у которого пояс WBA World, недавно восстановился после травмы
10A. Известным сделал Шевченко. Что нужно знать о новом наставнике Руха
Новый наставник «Руха» Виталий Пономарев прошел путь от арбитра до тренера
10B. 5 игроков из топ-5 лиг, у которых 10+ голов и 10+ ассистов в текущем сезоне
Немногим удается на высоком уровне в равной степени много забивать и ассистировать
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