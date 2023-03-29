МОК вернул рф в спорт, Петраков снова отжигает, Ломаченко сразится с Хейни

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 марта.

1A. Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024

28 марта состоялись последние весенние матчи квалификации Евро-2024

1B. Мактоминей разобрал Испанию. Шотландия нанесла поражение Фурии Роха

Игра завершилась со счетом 2:0, у шотландцев 6 очков после двух туров в группе А

2A. Швейцария разгромила Израиль, Румыния нанесла поражение беларуси

28 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024

2B. Дубль Ковачича в ворота Турции, Уэльс минимально обыграл Латвию

Состоялись 2 матча отборочного этапа Евро-2024 в группе D

3A. МОК разрешил российским спортсменам вернуться в международные соревнования

При этом было сохранено множество ограничений

3B. Томас Бах пояснил, почему МОК рекомендовал вернуть в спорт спортсменов рф

Президент МОК дал пресс-конференцию в швейцарской Лозанне

4A. Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией

Сборная Армении под руководством украинского наставника упустила победу над Кипром

4B. ПЕТРАКОВ: «Идет подача, а все стоят на прямых ногах как прибитые гвоздями»

Коуч сборной Армении прокомментировал ничью в товарищеском матче с Кипром

4C. Провал сборной Нагорняка. Украина U-19 пропустила 4 мяча от испанцев

Юниорская сборная Украины в трех матчах отбора ЧЕ не сумела взять ни очка

5A. Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины

Известный журналист шокирован бездействием функционеров

5B. Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется

Руслан Ротань избавится от приставки «исполняющий обязанности»

6A. Вместе с Холандом, Мбаппе и Сака. Зинченко попал в сборную Европы

Украинец получил признание от The Athletic

6B. Хавбек Арсенала: «Не понимаю, как Манчестер Сити отпустил к нам Зинченко»

Эмиль Смит-Роу не ожидал такого усиления

7A. Чуть не сотворили сенсацию. Мотор выиграл у Нексе, но с небольшой разницей

Запорожский клуб выбыл на стадии 1/8 финала Европейской лиги EHF

7B. Кременчуг оформил камбэк в битве с Соколом. Все решится в пятом матче

Команды определят чемпиона в пятом матче

8A. Киченок не смогла выйти в полуфинал в Майами, уступив на супер-тай-брейке

Украинка вместе с Аленой Остапенко проиграла Лейле Фернандес и Тейлор Таунсенд

8B. Следом за Киченок. Калинина завершила выступления в парном разряде в Майами

Украинская теннисистка вместе с Ириной-Камелией Бегу уступила Линетт и Пере

9A. Шах и мат. Top Rank начал продажу билетов на бой между Хейни и Ломаченко

Бой должен состояться 20 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе

9B. Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса

Дэниел Дюбуа, у которого пояс WBA World, недавно восстановился после травмы

10A. Известным сделал Шевченко. Что нужно знать о новом наставнике Руха

Новый наставник «Руха» Виталий Пономарев прошел путь от арбитра до тренера

10B. 5 игроков из топ-5 лиг, у которых 10+ голов и 10+ ассистов в текущем сезоне

Немногим удается на высоком уровне в равной степени много забивать и ассистировать