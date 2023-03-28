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28 марта 2023, 21:12 | Обновлено 28 марта 2023, 21:22
799
2

Провал сборной Нагорняка. Украина U-19 пропустила 4 мяча от испанцев

Юниорская сборная Украины в трех матчах отбора ЧЕ не сумела взять ни очка

28 марта 2023, 21:12 | Обновлено 28 марта 2023, 21:22
799
2
Провал сборной Нагорняка. Украина U-19 пропустила 4 мяча от испанцев
УАФ

28 марта матчем против Испании юношеская сборная Украины U-19 (футболисты 2004 г.р. и мол.) завершила выступление в элит-раунде квалификации Евро-2023 U-19.

В предыдущих поединках группы подопечные Сергея Нагорняка уступили Люксембургу (1:2) и Данию (1:2), поэтому потеряли шансы на попадание на чемпионат Европы. Заключительный матч квартета против хозяев-испанцев украинская команда проводила в городе Бадахос.

К сожалению, уже к 7-й минуту пиренейцы вели в два мяча – отличились Паласиос и Аларкон. Украинцы ответили ударом Пушкарева в створ, однако впоследствии преимущество хозяев увеличил Родригес. Позже неудачной попыткой в составе нашей команды снова отличился Пушкарев.

Во втором тайме все удары украинцев либо шли мимо ворот, либо их парировал Фернандес. Испанцы забили еще и четвертый гол. В компенсированное время украинцы могли размочить счет, однако Слюбик попал в каркас. Так что сине-желтые завершили выступление в элит-раунде поражением – 0:4.

Квалификация Евро-2023 U-19

Элит-раунд отбора. Группа 3

1-й тур, 22.03.2023

  • Украина – Люксембург – 1:2
  • Дания – Испания – 0:0

2-й тур, 25.03.2023

  • Украина – Дания – 1:2
  • Испания – Люксембург – 4:0

3-й тур, 28.03.2023

  • Люксембург – Дания – 1:4

Испания U-19 – Украина U-19 – 4:0

Голы: Паласиос, 3, Аларкон, 7, Родригес, 22, Барбера, 59.

Испания U-19: Фернандес, Фреснеда, Касас, Гонсеровский (Гаррета, 67), Валье, Ахомаш (к), Анхель (Перес, 46), Паласиос (Кальво, 80), Аларкон (Пуйоль, 71), Барбера, Родригес Гонсало, 46).

Украина U-19: Барченко, Кителла (Харабара, 61), Слюбик, Удод, Холод, Булеза (к), Царенко (Черныш, 61), Лосенко (Глущенко, 61), Роспутько (Бенедюк, 83), Сигеев, Пушкарев ( Александров, 83).

Предупреждения: Родригес (10), Анхель (28) – Пушкарев (32), Холод (45).

Турнирная таблица

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Источник Украинская ассоциация футбола
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valerafan1
Резерв нульовий. Тяжкі чекають нас часи.
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avk2307
Замечательно выступили
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