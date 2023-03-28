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  4. Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
Украина. Премьер лига
28 марта 2023, 10:16 |
2620
9

Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины

Известный журналист шокирован бездействием функционеров

28 марта 2023, 10:16 |
2620
9
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Блогер и журналист Виктор Вацко прокомментировал факт того, что сборная Украины вышла на матч отбора Евро-2024 против Англии в форме от технического спонсора Joma, который продолжает производить экипировку для российских клубов.

«Что же выходит. Носить пустые коробки в брендированной одежде класса «люкс» в Закарпатье – мы патриоты. Объяснять все свои профессиональные факапы каким-нибудь эфемерным русским следом или ячейками ФСБ – мы патриоты. А когда нужно показать позицию не в Facebook Протасова, а настоящей работой в сжатые сроки – нет, нет, не для нас.

«Карпаты» объявили о переходе на форму Nike – показали позицию. «Кривбасс» залепил лого Joma на своей экипировке и дал понять, каким будет следующий шаг, а это будет замена технического партнера – он тоже показал позицию. А УАФ с сотней миллионеров вице-президентов или «УАФ Маркетинг» с миллионными зарплатами руководства что?

«Какая же здесь проблема» говорят, «мы здесь ни при чем». Фух, Слава Богу, Joma написала, что она здесь ни при чем, это у нас геморроя не будет – форму менять, неустойку платить, работы сколько нужно. А работу делать – это ведь не для нас, не для статусных миллионеров.

Помните, как там Андрей Павелко в своем Facebook писал: «ВСУ продолжат отбивать атаки окупантов на передовой, а команда УАФ дает бой на футбольном фронте». Бл***, да если бы ВСУ с москалями на передовой боролись, как УАФ работает на футбольном фронте, то во Львове уже в апреле 2022-го рубль бы ходил, а «Криивку» переименовали бы в «Пельменная», – сказал Вацко.

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Joma Виктор Вацко сборная Украины по футболу
Источник Вацко Live
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Комментарии 9
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Выталкиватель парашутистов
Вацко пока единственный жерналист, который старается говорить не по методичкам ОПГ УАФ, за что ему большое спасибо. Остальные стараются быть и за тех и за наших. Сказали с ОПГ УАФ фас на кого-то, все скопом накинулись и кусать со всех сторон... А по-поводу этой фирмы и ее взаимоотношений со сборной Украины - тут надо работать НАБУ, не мог павелка все делать по чистому, у него это в крови,100 процентово  в этом деле есть коррупционная составляющая.
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+3
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Ekvato
Не розумію, невже Павелко і кумпанія такі бронебійні? Пашу "мерседеса" з Лаври поперли, Шкарлета звільнили, Медведчука виміняли, а історія з Павелком тягнеться роками і ніхто нічого не годен зробити? Було би у Павелка хоч трохи відчуття совісті і сорому, давно би уже сам пішов. Але певно йому ці відчуття незнайомі
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+2
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Calm
Вацко має рацію!
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0
Sher15
Дело совершенно не в контракте .Был официальный ответ из Фирмы Жопа.Они сообщили что с начала введения санкций все фирмы в том числе и жопа прекратила для русских поставки напрямую формы .но есть тысячи фирм посредников и разбираться с каждой куда идёт наша форма мы не намерены .Мы им продали и точка .остальное не интересует 
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0
Sher15
Да они срать хотели на того Вацко ..Зеленский боится Павелко .просит чтоб он сам ушел .а кто такой Вацко .Просто никто .
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-5
виталий жалыбин
есть контракт вацко заплатит неустойку за расторжение?
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-6
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