Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины

Блогер и журналист Виктор Вацко прокомментировал факт того, что сборная Украины вышла на матч отбора Евро-2024 против Англии в форме от технического спонсора Joma, который продолжает производить экипировку для российских клубов.

«Что же выходит. Носить пустые коробки в брендированной одежде класса «люкс» в Закарпатье – мы патриоты. Объяснять все свои профессиональные факапы каким-нибудь эфемерным русским следом или ячейками ФСБ – мы патриоты. А когда нужно показать позицию не в Facebook Протасова, а настоящей работой в сжатые сроки – нет, нет, не для нас.

«Карпаты» объявили о переходе на форму Nike – показали позицию. «Кривбасс» залепил лого Joma на своей экипировке и дал понять, каким будет следующий шаг, а это будет замена технического партнера – он тоже показал позицию. А УАФ с сотней миллионеров вице-президентов или «УАФ Маркетинг» с миллионными зарплатами руководства что?

«Какая же здесь проблема» говорят, «мы здесь ни при чем». Фух, Слава Богу, Joma написала, что она здесь ни при чем, это у нас геморроя не будет – форму менять, неустойку платить, работы сколько нужно. А работу делать – это ведь не для нас, не для статусных миллионеров.

Помните, как там Андрей Павелко в своем Facebook писал: «ВСУ продолжат отбивать атаки окупантов на передовой, а команда УАФ дает бой на футбольном фронте». Бл***, да если бы ВСУ с москалями на передовой боролись, как УАФ работает на футбольном фронте, то во Львове уже в апреле 2022-го рубль бы ходил, а «Криивку» переименовали бы в «Пельменная», – сказал Вацко.