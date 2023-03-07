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Сборная УКРАИНЫ
07 марта 2023, 18:36 | Обновлено 07 марта 2023, 18:59
980
2

Joma ответила на обвинения в сотрудничестве с российскими клубами

Испанский бренд отрицает сотрудничество с «зенитом»

07 марта 2023, 18:36 | Обновлено 07 марта 2023, 18:59
980
2
Joma ответила на обвинения в сотрудничестве с российскими клубами
Getty Images/Global Images Ukraine

Технический спонсор сборной Украины, испанский бренд Joma, ответил на запрос УАФ Маркетинг относительно сотрудничества с российскими клубами, в частности «зенитом»:

«Мы подтверждаем, что штаб-квартира Joma в Испании прекратила всю нашу спонсорскую деятельность со спортивными командами из россии и беларуси. У нас нет прямого контакта — ни коммерческого, ни спонсорского — с каким-либо профессиональным клубом там (в россии и беларуси. – ред.), и мы не были в курсе и не имеем никакого отношения к запуску и кастомизации/индивидуальному стилю новой формы «зенита».

Эти футболки были распространены компанией Wildberries. Это розничный продавец, который может получать товары из нашего каталога на открытом рынке, где у нас нет никакого контроля».

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Joma Зенит Санкт-Петербург сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола спонсоры
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Комментарии 2
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Alex AS
Прям как байки главного орка шо их форму можно купить в любом военторге, странная отмазка как для бренда у них
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+1
Tom😼
Скоріш за все це звичайна форма від цього бренду або мейд ин жопейн, яку купили десь на алібаба в інтернет магазині і наклеїли свої гівняні наліпки зєніта  І що ти їм зробиш? вони ж постійно щось комуніздять. До спонсорства немає жодного відношення, але ж чого не купили адідос?
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0
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