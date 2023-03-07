Joma ответила на обвинения в сотрудничестве с российскими клубами

Технический спонсор сборной Украины, испанский бренд Joma, ответил на запрос УАФ Маркетинг относительно сотрудничества с российскими клубами, в частности «зенитом»:

«Мы подтверждаем, что штаб-квартира Joma в Испании прекратила всю нашу спонсорскую деятельность со спортивными командами из россии и беларуси. У нас нет прямого контакта — ни коммерческого, ни спонсорского — с каким-либо профессиональным клубом там (в россии и беларуси. – ред.), и мы не были в курсе и не имеем никакого отношения к запуску и кастомизации/индивидуальному стилю новой формы «зенита».

Эти футболки были распространены компанией Wildberries. Это розничный продавец, который может получать товары из нашего каталога на открытом рынке, где у нас нет никакого контроля».