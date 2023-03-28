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  4. 5 игроков из топ-5 лиг, у которых 10+ голов и 10+ ассистов в текущем сезоне
Англия
28 марта 2023, 12:25 |
761
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5 игроков из топ-5 лиг, у которых 10+ голов и 10+ ассистов в текущем сезоне

Немногим удается на высоком уровне в равной степени много забивать и помогать это делать другим

28 марта 2023, 12:25 |
761
0
5 игроков из топ-5 лиг, у которых 10+ голов и 10+ ассистов в текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Топовые европейские чемпионаты (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) уже давно стали своеобразным местообитанием для подавляющего большинства лучших футболистов современности. Именно в этих лигах крутятся самые большие деньги, что позволяет клубам предлагать соискателям фантастические условия оплаты труда, попутно зарабатывая на маркетинге.

Впрочем, чтобы получать хорошую зарплату нужно еще и показывать, что ты по-настоящему достойный игрок. Для футболистов атаки это возможно, прежде всего, через результативность на поле – голы и ассисты.

В текущем сезоне в топ-5 лиг Европы только пятерым футболистам удалось перешагнуть рубеж в 10+ забитых мячей и результативных передач в рамках национального чемпионата. В испанской Ла Лиге, к примеру, пока нет ни одного такого исполнителя, зато во французской Лиге 1 их сразу двое…

Рандаль Коло Муани

Клуб: «Айнтрахт»
Матчи: 24
Голы: 11
Ассисты: 10

Getty Images/Global Images Ukraine

Трансфер французского центрфорварда, имеющего конголезские корни, Рандаля Коло Муани из «Нанта» в «Айнтрахт» вполне может войти в хрестоматию наиболее успешных сделок за всю историю существования Бундеслиги. Летом минувшего года клуб из Франкфурта сумел договориться с нападающим по условиям 5-летнего сотрудничества, причем за эту сделку немцам не пришлось ничего компенсировать «Нанту». Трансфер произошел на правах свободного агента, и оказался фантастически удачным для «Айнтрахта».

В текущем розыгрыше Бундеслиги Коло Муани уже забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач, что помогает «Айнтрахту» бороться за места от Германии в еврокубках на следующий сезон. Кроме того, команда из Франкфурта неожиданно для многих вышла в плей-офф Лиги чемпионов, пусть там и без вариантов уступила «Наполи» (0:2, 0:3)…

В настоящий момент Transfermarkt оценивает Коло Муани в 37 миллионов евро, но «Айнтрахт» вряд ли согласится отпустить своего голеадора за такие смешные деньги. Не зря в прессе уже судачат про 120 миллионов евро, которые якобы готов выложить за Рандаля «Манчестер Юнайтед».

Букайо Сака

Клуб: «Арсенал»
Матчи: 28
Голы: 12
Ассисты: 10

Getty Images/Global Images Ukraine

В нынешнем сезоне 21-летний Букайо Сака продолжил свой впечатляющий прогресс, который стал очевиден для болельщиков еще в прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги. Молодой вингер обеспечивает «Арсеналу» как высокую результативность, так и оказывается способным прекрасно ассистировать партнерам. Такая вариативность действий таланта помогает «канонирам» удерживать за собой первую строчку в турнирной таблице, сохраняя реальные надежды на итоговое чемпионство.

В минувшем сезоне АПЛ Сака не дотянул до 10+ голов и ассистов. Если забил Букайо 11 мячей, то вот результативных передач отдал только 7. Да и вообще Сака стал первым футболистом «Арсенала», которому удалось в рамках одного сезона национального чемпионата превзойти показатель в десять голов и десять ассистов после Алексиса Санчеса, которому подобное достижение покорилось в сезоне-2016/17.

Интересно и то, что Сака пока является единственным футболистом в АПЛ-2022/23, имеющим на своем счету двузначные показатели как в графе «голы», так и в графе «ассисты». Например, в минувшем сезоне элитарного английского дивизиона сразу трем исполнителям покорился такой рубеж – Мохамеду Салаху (23+13), Мэйсону Маунту (11+10) и Джарроду Боуэну (12+10).

Хвича Кварацхелия

Клуб: «Наполи»
Матчи: 23
Голы: 12
Ассисты: 10

Getty Images/Global Images Ukraine

22-летнего грузина Хвичу Кварацхелию уже называют самым успешным трансфером в топ-5 европейских чемпионатов в рамках нынешнего сезона. Летом минувшего года «Наполи» потратил 11,5 миллионов евро на выкуп контракта талантливого вингера у «Динамо» из Батуми, и абсолютно не прогадал. То, насколько быстро и удачно Кварацхелии удалось адаптироваться к итальянской Серии А, и начать обеспечивать в ней результат едва ли не в каждом для неаполитанцев матча уже вызывает истинный восторг не только в среде болельщиков, но и в рядах специалистов.

На текущий момент Хвича в 23 поединках элитарного дивизиона итальянского футбола отличился 12 забитыми мячами и отдал 10 результативных передач. Это абсолютно лучшие для грузинского левого вингера показатели в карьере, и пока непонятно, какими же окажутся эти цифры в концовке сезона. Хотя для Кварацхелии и поклонников «Наполи» наверняка сейчас важно не это, а то, удастся ли неаполитанцам довести начатое до конца и выиграть свой первый чемпионский титул, начиная с сезона-1989/90, когда цвета этой команды еще защищал легендарный Диего Марадона.

Интересно и то, что яркие и результативные выступления Кварацхелии уже привлекли к грузину внимание со стороны более богатых клубов Европы. Если верить сообщениям в СМИ, то «Пари Сен-Жермен» летом готовит 180 миллионов евро на покупку Хвичи, а еще раньше сообщалось о желании «Ньюкасла» выкупить грузинского легионера «Наполи» за 100 миллионов евро.

Неймар

Клуб: «Пари Сен-Жермен»
Матчи: 20
Голы: 13
Ассисты: 11

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразилец Неймар является самым дорогим футболистом мирового футбола. За него в августе 2017 года «Пари Сен-Жермен» заплатил «Барселоне» феноменальные 222 миллиона евро, и этот рекорд наверняка уверенно продержится еще лет 5-7. Однако главного – победы в Лиге чемпионов – приход Неймара французскому гранду пока так и не принес. В текущем сезоне ПСЖ опять будет вынужден обойтись без «ушастого» кубка, так как уже в 1/8 финала вылетел от «Баварии» (0:1, 0:2).

В Лиге 1 Неймар в целом выдал очень достойный сезон. На счету бразильца 13 забитых мячей и 11 результативных передач в 20 поединках чемпионата, то есть в среднем Неймар имеет на счету более чем одно результативное действие в пересчете на один матч французского первенства.

Что правда, заканчивать сезон в Лиге 1 ПСЖ придется без помощи Неймара. Звезда парижан в очередной раз угодила в лазарет. На этот раз бразилец повредил лодыжку, из-за чего потребовалась операция, а ориентировочное время восстановления и возвращения на поле вовсе не радует ярых поклонников парижан – речь идет о начале июля. Стало быть, улучшить свои позиции в рамках текущего сезона Лиги 1 в бомбардирской и ассистентской гонках Неймар уже никак не сможет…

Лионель Месси

Клуб: «Пари Сен-Жермен»
Матчи: 23
Голы: 13
Ассисты: 13

Getty Images/Global Images Ukraine

Лионеля Месси, как и Неймара, руководство «Пари Сен-Жермен» подписывало в надежде, прежде всего, на триумф в Лиге чемпионов. Однако аргентинец, который в конце минувшего года привел свою национальную команду к победе на чемпионате мира в Катаре, пока оказывается неспособным обеспечить континентальный успех для парижской команды.

В отличие от дебютного сезона в Лиге 1, который произошел в карьере Месси в минувшем году, Лионелю удалось существенно улучшить некоторые показатели результативности. Если в прошлом чемпионате Франции звездный аргентинец отличился только 6 голами в 26 матчах, то сейчас на его счету уже 13 забитых мячей в 23 поединках, и впереди еще ряд встреч, в которых можно улучшить и эту цифру.

С ассистами у Месси был порядок как в минувшем сезоне (15), так и сейчас (13). Что правда, до индивидуального рекорда, который покорился Лионелю в «Барселоне» в рамках Ла Лиги-2019/20 еще очень далеко. Тогда аргентинцу удалось выполнить 22 результативные передачи в рамках одного чемпионата. Для этого потребовалось сыграть 33 матча, но в них же Месси дополнил свою впечатляющую статистику еще и 25 голами – космические цифры, которые для 35-летнего аргентинца, пожалуй, все стремительнее и стремительнее отходят в историю…

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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