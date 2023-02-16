Ньюкасл готовит 100 миллионов на звезду Наполи

«Ньюкасл» проявляет интерес к вингеру «Наполи» Хвиче Кварахцелии. По информации английских СМИ, «Сороки» готовы выложить за 22-летнего грузина 100 миллионов евро.

Сам Кварацхелия готов рассмотреть вариант с «Ньюкаслом» только в том случае, если «Сороки» пробьются в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Кварацхелия стал одним из главных открытий нынешнего сезона. На его счету 11 голов и 14 ассистов в 23 матчах за «Наполи» во всех турнирах.