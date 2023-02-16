Англия16 февраля 2023, 15:20 |
458
0
Ньюкасл готовит 100 миллионов на звезду Наполи
Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ
16 февраля 2023, 15:20 |
458
0
«Ньюкасл» проявляет интерес к вингеру «Наполи» Хвиче Кварахцелии. По информации английских СМИ, «Сороки» готовы выложить за 22-летнего грузина 100 миллионов евро.
Сам Кварацхелия готов рассмотреть вариант с «Ньюкаслом» только в том случае, если «Сороки» пробьются в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Кварацхелия стал одним из главных открытий нынешнего сезона. На его счету 11 голов и 14 ассистов в 23 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 февраля 2023, 13:36 2
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Биатлон | 15 февраля 2023, 17:00 17
Золотую и серебряную медали завоевали шведские биатлонистки
Биатлон | 15.02.2023, 18:30
Футбол | 15.02.2023, 23:57
Война | 16.02.2023, 08:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.02.2023, 10:50 9
Футбол
14.02.2023, 22:59 3
14.02.2023, 13:42 3
14.02.2023, 11:50 3
14.02.2023, 09:50 16