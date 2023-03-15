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Англия
15 марта 2023, 18:37 |
621
1

Манчестер Юнайтед готовит 120 миллионов на форварда сборной Франции

Рандаль Коло Муани может покинуть «Айнтрахт»

15 марта 2023, 18:37 |
621
1
Манчестер Юнайтед готовит 120 миллионов на форварда сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски топ-форварда, который мог бы усилить команду во время летнего трансферного окна. После Виктора Осимхена, Гарри Кейна и Душана Влаховича клуб обратил свое внимание на Рандаля Коло Муани из «Айнтрахта».

По информации немецких СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов предложить за 24-летнего форварда сборной Франции 120 миллионов евро. Интерес к Коло Муани также проявляет «ПСЖ».

В нынешнем сезоне на счету Коло Муани 16 голов и 14 ассистов в 34 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах.

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Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Рандаль Коло Муани трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
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Комментарии 1
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Mike000000
Как то игроки с Бундеслиги плохо прижываються в АПЛ.Вернер,Санчо,та и тот же Хаверц. Холанд инопланетянин
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