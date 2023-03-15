Манчестер Юнайтед готовит 120 миллионов на форварда сборной Франции

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски топ-форварда, который мог бы усилить команду во время летнего трансферного окна. После Виктора Осимхена, Гарри Кейна и Душана Влаховича клуб обратил свое внимание на Рандаля Коло Муани из «Айнтрахта».

По информации немецких СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов предложить за 24-летнего форварда сборной Франции 120 миллионов евро. Интерес к Коло Муани также проявляет «ПСЖ».

В нынешнем сезоне на счету Коло Муани 16 голов и 14 ассистов в 34 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах.