Англия15 марта 2023, 18:37 |
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Манчестер Юнайтед готовит 120 миллионов на форварда сборной Франции
Рандаль Коло Муани может покинуть «Айнтрахт»
15 марта 2023, 18:37 |
621
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«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски топ-форварда, который мог бы усилить команду во время летнего трансферного окна. После Виктора Осимхена, Гарри Кейна и Душана Влаховича клуб обратил свое внимание на Рандаля Коло Муани из «Айнтрахта».
По информации немецких СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов предложить за 24-летнего форварда сборной Франции 120 миллионов евро. Интерес к Коло Муани также проявляет «ПСЖ».
В нынешнем сезоне на счету Коло Муани 16 голов и 14 ассистов в 34 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах.
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