Готовят 180 млн евро. Хвича стал приоритетной целью европейского гранда
«ПСЖ» готов заплатить за Кварацхелию в летнее межсезонье огромные деньги
Вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия стал приоритетной целью французского «ПСЖ».
Грузинский вингер может перейти в французский клуб в летнее трансферное окно.
«ПСЖ» готов заплатить за Хвичу 180 млн евро, при том, что минувшим летом «Наполи» заплатил за переход Кварацхелии лишь 10 млн евро.
Самым дорогим в истории переход бразильского форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро.
Хвича Кварацхелия стал открытием сезона. Грузинский вингер за Наполи сыграл 30 матчей, забил 14 голов и сделал 16 ассистов.
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