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Италия
22 марта 2023, 03:37 | Обновлено 22 марта 2023, 04:24
219
0

Готовят 180 млн евро. Хвича стал приоритетной целью европейского гранда

«ПСЖ» готов заплатить за Кварацхелию в летнее межсезонье огромные деньги

22 марта 2023, 03:37 | Обновлено 22 марта 2023, 04:24
219
0
Готовят 180 млн евро. Хвича стал приоритетной целью европейского гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия стал приоритетной целью французского «ПСЖ».

Грузинский вингер может перейти в французский клуб в летнее трансферное окно.

«ПСЖ» готов заплатить за Хвичу 180 млн евро, при том, что минувшим летом «Наполи» заплатил за переход Кварацхелии лишь 10 млн евро.

Самым дорогим в истории переход бразильского форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро.

Хвича Кварацхелия стал открытием сезона. Грузинский вингер за Наполи сыграл 30 матчей, забил 14 голов и сделал 16 ассистов.

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Хвича Кварацхелия Наполи ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Серии A трансферы
Источник Corriere dello Sport
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