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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона
Франция
06 марта 2023, 19:20 |
1817
1

ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона

Бразильский форвард «ПСЖ» в нынешнем сезоне больше не сыграет

06 марта 2023, 19:20 |
1817
1
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона
ФК ПСЖ. Неймар

«ПСЖ» официально сообщил о том, что звездный форвард команды Неймар в нынешнем сезоне больше не сыграет. В ближайшие дни в Дохе он перенесет операцию на лодыжке.

Это связано с травмой, которую Неймар получил 19 февраля в матче Лиги 1 против «Лилля». Изначально сроки восстановления должны были быть значительно короче. Однако, поскольку это уже далеко не первая травма лодыжки Неймара за последние годы, врачи «ПСЖ» посоветовали 31-летнему бразильцу сделать операцию.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 18 голов и 17 ассистов в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Неймар ПСЖ травма операция
Источник ФК ПСЖ
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Может и бессердечно, но мне как-то эту плаксивую бабу вообще не жаль.
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