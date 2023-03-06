ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона
Бразильский форвард «ПСЖ» в нынешнем сезоне больше не сыграет
«ПСЖ» официально сообщил о том, что звездный форвард команды Неймар в нынешнем сезоне больше не сыграет. В ближайшие дни в Дохе он перенесет операцию на лодыжке.
Это связано с травмой, которую Неймар получил 19 февраля в матче Лиги 1 против «Лилля». Изначально сроки восстановления должны были быть значительно короче. Однако, поскольку это уже далеко не первая травма лодыжки Неймара за последние годы, врачи «ПСЖ» посоветовали 31-летнему бразильцу сделать операцию.
В нынешнем сезоне на счету Неймара 18 голов и 17 ассистов в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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