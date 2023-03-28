Следом за Киченок. Калинина завершила выступления в парном разряде в Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вместе со своей напарницей Ириной-Камелией Бегу завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире серии WTA 1000 в Майами (США).

В четвертьфинале соревнований Ангелина и Ирина-Камелия в двух сетах уступили Магде Линетт и Бернарде Пере за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Майами. Пары. Хард. 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) / Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США) – 3:6, 6:7 (5:7)

Отметим, что ранее выступления в Майами завершила также и украинка Людмила Киченок.

В 1/2 финала турнира Линетт и Пера сыграют с Лейлой Фернандес и Тейлор Таунсенд.