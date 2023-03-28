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WTA
28 марта 2023, 22:02 | Обновлено 28 марта 2023, 22:03
616
5

Киченок не смогла выйти в полуфинал в Майами, уступив на супер тай-брейке

Украинка вместе с Аленой Остапенко в трех сетах проиграла Лейле Фернандес и Тейлор Таунсенд

28 марта 2023, 22:02 | Обновлено 28 марта 2023, 22:03
616
5
Киченок не смогла выйти в полуфинал в Майами, уступив на супер тай-брейке
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко не смогла выйти в полуфинал парного разряда на хардовом турнире серии WTA 1000 в Майами (США).

В 1/4 финала соревнований украинско-латвийский тандем в трех сетах уступил Лейле Фернандес и Тейлор Таунсенд за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Майами. Пары. Хард. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Лейла Фернадес (Канада) / Тейлор Таунсенд (США) – 6:2, 6:7 (4:7), [8:10]

За матч украинско-латвийская пара ни разу не проиграла гейм на своей подаче.

Это была первая встреча тандемов.

В полуфинале турнира в Майами Лейла и Тейлор сыграют с победительницами матча Магда Линетт / Бернарду Пера – Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу.

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Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Майами Тейлор Таунсенд Лейла Фернандес
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Обсервер Влад
Остап щось там тужилася, старалася, тягнула, а наша подачу не може  прийняти і сітку перебити один раз підряд . Результат цілком закономірний.
Як Остап до сих пір терпить цю бездару у себе в парі - загадка для знатоків....
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+1
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Alehandro
Як на мене дуже не правильно, що такі непорозуміння як Таунсенд досягають успіху. В голівудських фільмах про гидке каченя це ок. В сумо або пауерліфтінгу це ще також ок, але коли в теніс грає туша вагою в центнер... такого бути не повинно
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0
Alehandro
Люда наприкінці зустрічі пздц як плужить почала. мандраж спіймала чи шо...
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0
Александр Науменко
Кому програли і як? Але Олена в цьоиу не винна.
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0
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