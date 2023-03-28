Киченок не смогла выйти в полуфинал в Майами, уступив на супер тай-брейке

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко не смогла выйти в полуфинал парного разряда на хардовом турнире серии WTA 1000 в Майами (США).

В 1/4 финала соревнований украинско-латвийский тандем в трех сетах уступил Лейле Фернандес и Тейлор Таунсенд за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Майами. Пары. Хард. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Лейла Фернадес (Канада) / Тейлор Таунсенд (США) – 6:2, 6:7 (4:7), [8:10]

За матч украинско-латвийская пара ни разу не проиграла гейм на своей подаче.

Это была первая встреча тандемов.

В полуфинале турнира в Майами Лейла и Тейлор сыграют с победительницами матча Магда Линетт / Бернарду Пера – Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу.