Известным сделал Шевченко. Что нужно знать о новом наставнике Руха

Виталий Пономарев стал главным тренером «Руха». На этой должности он сменил Леонида Кучука. Белорусского тренера уволили из-за неудовлетворительных результатов на старте второй части сезона. Львовская команда в трех матчах одержала только одну победу и опустилась в зону стыковых матчей.

Что нужно знать о новом тренере «Руха»?

Не играл на профессиональном уровне. У Пономарева нет опыта профессионального футболиста. Он пробовал сделать карьеру, но ничего особенного из этого не вышло. Самым высоким достижением была команда «ЛАЗ-Скифы» из Львова. Действовал на позиции нападающего. В 26 лет понял, что шансов достичь чего-то в профессиональном футболе нет, и переключился на работу арбитра. В украинском тренерском корпусе не так много наставников, у которых нет опыта профессионального футбола.

Бывший лайнсмен. Работал линейным арбитром в бригадах Андрея Шандора, Юрия Можаровского, Виктора Шевцова, Юрия Мосийчука на уровне УПЛ.

Обслуживал матчи «Шахтер» – «Динамо». В частности, финал Кубка Украины между этими командами в 2008 году. Игра в Харькове запомнилась 5 удалениями и стычкой между Исмаэлем Бангура и Владимиром Езерским.

Пономарев также работал лайнсменом в еврокубках, на матчах сборных. Обслуживал товарищескую игру сборной Португалии против Фарерских островов в августе 2008 года.

Известным сделал Андрей Шевченко. В 2010-м году в матче «Металлист» – «Динамо» (1:2) Пономареву досталось от Шевченко. Обладатель «Золотого мяча» не сдержал своих эмоций после выхода мяча в аут. Тогдашний нападающий «Динамо» считал, что мяч должен остаться у киевлян. Потому выразил свое недовольство лайнсмену Пономареву в нецензурной форме. Ругань Шевченко была слышна в эфире матча. После игры Шевченко извинился за свои эмоции.

Работал в «Карпатах». После завершения карьеры арбитра приступил к своей тренерской работе в «Карпатах». Был детским тренером в филиале «львов» в Раве-Русской. Желание реализовать себя как наставника позволяло преодолевать по 60 км в одну сторону ради тренировок. Затем перешел в главную школу «Карпат». С подопечными 2004-го года рождения дошел до финала чемпионата Украины среди 16-летних, где проиграл «Шахтеру».

Опыт аматорского футбола. Работал с командой ФК «Николаев». Выигрывал медали и Кубки Львовской области. В 2018 со сборной Львовской области выиграл Кубок регионов Украины и принимал участие в Кубке регионов УЕФА. Это отличается от профессионального футбола, потому что тренировочного процесса нет или он ограничен. Здесь, скорее, нужно быть психологом.



Опередил «Динамо» и «Шахтер». Последние сезоны Виталий Юрьевич возглавлял юношескую команду «Руха». Прошлый сезон не был доигран из-за войны. Турнирная таблица была сформирована на основании первой части сезона. «Рух» отставал от «Шахтера» и «Динамо», но имел меньше матчей. Весной доиграл свои игры и стал лидером, что позволило получить путевку в Юношескую Лигу УЕФА. В текущем сезоне руховцы снова лидируют в юношеском первенстве. Львовская команда на 4 очка опережает «Динамо», имея еще матч в запасе, и на 6 очков – «Шахтер».

Дошел до 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. В первом сезоне в этом турнире смог пройти сразу три круга. Сначала на пути чемпионов «Рух» обыграл лучшие юношеские команды Польши и Турции – «Заглембе» и «Галатасарай». В 1/16 финала турнира оставил за бортом Юношеской Лиги УЕФА миланский «Интер». В 1/8 финала минимально уступил участнику Финала четырех турнира «Милану». Руховцы пропустили решающий гол в конце игры.



Готовился к работе с первой командой. Пономарев был в штабе Леонида Кучука в роли ассистента. Он совмещал должность главного тренера и работу с юношеской командой. В этом есть логика, потому что в первой команде «Руха» хватает собственных воспитанников. Собственно, Пономарева подводили шаг за шагом к должности наставника команды. Кто, как не он, знает потенциал молодых игроков. У Кучука он должен был перенять опыт.

Последователь Лобановского. В командах Пономарева очевидны идеи Валерия Лобановского. Даже в команде есть рыжий – Милан Михальчук. Тренер его держал возле себя во время жеребьевки Юношеской Лиги УЕФА на удачу. Стиль команды Пономарева – коллективная игра, физическая подготовка, прессинг, надежность защиты, быстрый переход из обороны в атаку. Руховцы фактически задушили «Галатасарай» высоким прессингом. Этот компонент очень удачно использовался в матче против «Интера». Виталий Юрьевич никогда не скрывал своих симпатий к Мэтру украинского футбола.



Играет в 4-3-3. Классическая схема построения игры для современного футбола. Пономарев хочет играть в силовой, агрессивный футбол. Его команда стремится давить на соперника, чтобы он ошибался. Позиционные атаки больше проходят через фланги.

Эволюция игроков. Костяк юношеской команды «Руха» составляют футболисты из Львовщины. Игроки, работавшие с Пономаревым, начиная с младших классов школы. Они смогли пройти длительный период с тренером вплоть до юношеской команды и участия в Юношеской Лиге УЕФА. Кое-кто даже в первую команду попал. Пономарев – сторонник развития потенциала имеющихся игроков, а не постоянного селекционного поиска.

Сын хочет стать профессиональным футболистом. Денис Пономарев занимается в школе «Руха». Играет на позиции центрального полузащитника. Парня считают талантливым и перспективным.

Сергей ТИЩЕНКО