ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев – главный тренер Руха
Наставник юниорского состава львовского клуба возглавил основу
Львовский «Рух» уведомил о том, что новый главным тренером основной клубной команды стал Виталий Пономарев. В его тренерский штаб вошли Иван Шуга, Виталий Романюк, Андрей Радь и Марьян Шевчук.
Юниорскую команду «Руха», с которой до этого работал Пономарев, будет тренировать Михаил Дячук-Ставицкий. Его помощники – Борис и Григорий Баранцы, тренер вратарей Юрий Шевчук.
Виталий Пономарев возглавлял команду «Рух» U-19 с сезона-2020/2021.
«Рух» в таблице украинской Премьер-лиги занимает 14-е место с 17 очками после 17 матчей. На днях львовский клуб прекратил сотрудничество с Леонидом Кучуком.
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