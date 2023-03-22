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Украина. Премьер лига
22 марта 2023, 14:39 | Обновлено 22 марта 2023, 14:46
639
0

ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев – главный тренер Руха

Наставник юниорского состава львовского клуба возглавил основу

22 марта 2023, 14:39 | Обновлено 22 марта 2023, 14:46
639
0
ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев – главный тренер Руха
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Львовский «Рух» уведомил о том, что новый главным тренером основной клубной команды стал Виталий Пономарев. В его тренерский штаб вошли Иван Шуга, Виталий Романюк, Андрей Радь и Марьян Шевчук.

Юниорскую команду «Руха», с которой до этого работал Пономарев, будет тренировать Михаил Дячук-Ставицкий. Его помощники – Борис и Григорий Баранцы, тренер вратарей Юрий Шевчук.

Виталий Пономарев возглавлял команду «Рух» U-19 с сезона-2020/2021.

«Рух» в таблице украинской Премьер-лиги занимает 14-е место с 17 очками после 17 матчей. На днях львовский клуб прекратил сотрудничество с Леонидом Кучуком.

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Источник ФК Рух Львов
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