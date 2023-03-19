Украина. Премьер лига19 марта 2023, 18:05 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
Леонид Кучук отправлен в отставку
19 марта 2023, 18:05 |
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Футбольный клуб «Рух» принял решение прекратить сотрудничество с белорусским специалистом Леонидом Кучуком.
В должности главного тренера «желто-черных» Леонид Кучук работал с февраля по декабрь 2019 года и с августа 2021 – до сих пор.
За этот период провел 66 поединков во всех турнирах: 27 побед, 19 ничьих, 20 поражений; разница мячей – 92-68. В Украинской Премьер-лиге «Рух» под его руководством сыграл 32 матча: 8 побед, 11 ничьих, 13 поражений; разница мячей – 34-43.
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