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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 18:05 |
3902
4

ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером

Леонид Кучук отправлен в отставку

19 марта 2023, 18:05 |
3902
4
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
ФК Рух Львов. Леонид Кучук

Футбольный клуб «Рух» принял решение прекратить сотрудничество с белорусским специалистом Леонидом Кучуком.

В должности главного тренера «желто-черных» Леонид Кучук работал с февраля по декабрь 2019 года и с августа 2021 – до сих пор.

За этот период провел 66 поединков во всех турнирах: 27 побед, 19 ничьих, 20 поражений; разница мячей – 92-68. В Украинской Премьер-лиге «Рух» под его руководством сыграл 32 матча: 8 побед, 11 ничьих, 13 поражений; разница мячей – 34-43.

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Леонид Кучук Рух Львов Украинская Премьер-лига отставка
Источник ФК Рух Львов
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Выталкиватель парашутистов
Первый пошел в новом году...
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aleks19826
Вірт на зміну по ходу
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Ostrov Khortitsa
слава Богу, избавились от шарлатана
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