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  4. Хавбек Арсенала: «Не понимаю, как Манчестер Сити отпустил к нам Зинченко»
Англия
28 марта 2023, 11:27 |
4310
4

Хавбек Арсенала: «Не понимаю, как Манчестер Сити отпустил к нам Зинченко»

Эмиль Смит-Роу не ожидал такого усиления

28 марта 2023, 11:27 |
4310
4
Хавбек Арсенала: «Не понимаю, как Манчестер Сити отпустил к нам Зинченко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу доволен тем, как летние новички команды Александр Зинченко и Габриэль Жезус повлияли на чемпионские шансы лондонцев.

«Я считаю, что приход Зинченко и Жезуса изменили нашу динамику. Они оба знают, как выигрывать трофеи, а я не понимаю, как «Манчестер Сити» их отпустил сюда. Они даже на тренировках показывают класс. К сожалению, Жезус получил серьезную травму, но Зинченко показал себя отлично».

«Алекс – невероятный игрок, а кроме всего еще имеет лидерские качества. Помогает нам, когда случаются сложные моменты», — сказал Смит-Роу.

Лондонская команда лидирует в АПЛ, опережая «Сити» на 8 пунктов.

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Эмиль Смит-Роу Александр Зинченко Габриэл Жезус Арсенал Лондон Манчестер Сити
Источник Football London
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Комментарии 4
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Nick.Grabowski
Важко зрозуміти, навіщо Гвардіола возився із Зінченком. МС та Гвардіола багато дали Зінченку в плані розвику, але не навпаки. 
Зінченко виріс в МС, але до топового гравця йому ще далеко. Це добре видно в збірній Україні, де треба бути лідером, тягнути команду, битися. А таке із ЗІнченко трапляється рідко, а мало би бути регулярно. Топові гравці тягнуть свою команду наверх. Не дають їй впасти духом. 
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+3
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⬆️
Видать он надоел своим нытьём  Хосепу и Кевину.
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+1
виталий жалыбин
посмотрели просто игру за сборную
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0
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