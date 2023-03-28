Хавбек Арсенала: «Не понимаю, как Манчестер Сити отпустил к нам Зинченко»

Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу доволен тем, как летние новички команды Александр Зинченко и Габриэль Жезус повлияли на чемпионские шансы лондонцев.

«Я считаю, что приход Зинченко и Жезуса изменили нашу динамику. Они оба знают, как выигрывать трофеи, а я не понимаю, как «Манчестер Сити» их отпустил сюда. Они даже на тренировках показывают класс. К сожалению, Жезус получил серьезную травму, но Зинченко показал себя отлично».

«Алекс – невероятный игрок, а кроме всего еще имеет лидерские качества. Помогает нам, когда случаются сложные моменты», — сказал Смит-Роу.

Лондонская команда лидирует в АПЛ, опережая «Сити» на 8 пунктов.