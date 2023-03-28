Швейцария разгромила Израиль, Румыния нанесла поражение беларуси
28 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024
28 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024.
В группе I в этот день сыграно три поединка.
Швейцария разгромила Израиль (3:0), Румыния нанесла поражение беларуси (2:1).
Косово и Андорра разошлись миром (1:1).
Турнирное положение: Швейцария, Румыния (по 6 очков), Косово (2), Андорра, Израиль (по 1), беларусь (0).
Квалификация Евро-2024
2-й тур, 28 марта
Группа I
Швейцария – Израиль – 3:0
Голы: Варгас, 39, Амдуни, 47, Видмер, 52.
Румыния – беларусь – 2:1
Голы: Станчу, 17, Бурке, 19 – Морозов, 86
Косово – Андорра – 1:1
Голы: Жегрова, 59 – Росас Убах, 61.
Турнирная таблица
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