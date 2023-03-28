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28.03.2023 21:45 – FT 1 : 1
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28 марта 2023, 23:55 | Обновлено 29 марта 2023, 00:20
374
0

Швейцария разгромила Израиль, Румыния нанесла поражение беларуси

28 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024

28 марта 2023, 23:55 | Обновлено 29 марта 2023, 00:20
374
0
Швейцария разгромила Израиль, Румыния нанесла поражение беларуси
Getty Images/Global Images Ukraine

28 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024.

В группе I в этот день сыграно три поединка.

Швейцария разгромила Израиль (3:0), Румыния нанесла поражение беларуси (2:1).

Косово и Андорра разошлись миром (1:1).

Турнирное положение: Швейцария, Румыния (по 6 очков), Косово (2), Андорра, Израиль (по 1), беларусь (0).

Квалификация Евро-2024

2-й тур, 28 марта

Группа I

Швейцария – Израиль – 3:0

Голы: Варгас, 39, Амдуни, 47, Видмер, 52.

Румыния – беларусь – 2:1

Голы: Станчу, 17, Бурке, 19 – Морозов, 86

Косово – Андорра – 1:1

Голы: Жегрова, 59 – Росас Убах, 61.

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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