Швейцария разгромила Израиль, Румыния нанесла поражение беларуси

28 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024.

В группе I в этот день сыграно три поединка.

Швейцария разгромила Израиль (3:0), Румыния нанесла поражение беларуси (2:1).

Косово и Андорра разошлись миром (1:1).

Турнирное положение: Швейцария, Румыния (по 6 очков), Косово (2), Андорра, Израиль (по 1), беларусь (0).

Квалификация Евро-2024

2-й тур, 28 марта

Группа I

Швейцария – Израиль – 3:0

Голы: Варгас, 39, Амдуни, 47, Видмер, 52.

Румыния – беларусь – 2:1

Голы: Станчу, 17, Бурке, 19 – Морозов, 86

Косово – Андорра – 1:1

Голы: Жегрова, 59 – Росас Убах, 61.

Турнирная таблица