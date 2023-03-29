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Швейцария
28.03.2023 21:45 – FT 3 : 0
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29 марта 2023, 04:40 | Обновлено 29 марта 2023, 04:51
49
0

Швейцария – Израиль – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации Евро-2024

29 марта 2023, 04:40 | Обновлено 29 марта 2023, 04:51
49
0
Швейцария – Израиль – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024.

Швейцария разгромила Израиль (3:0) и возглавляет турнирную таблицу группы I.

Квалификация Евро-2024

2-й тур, 28 марта, Группа I

Швейцария – Израиль – 3:0

Голы: Варгас, 39, Амдуни, 47, Видмер, 52.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Сильван Видмер (Швейцария).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Швейцария).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Варгас (Швейцария).
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Источник Sport.ua
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