Чемпионат Европы29 марта 2023, 04:40 | Обновлено 29 марта 2023, 04:51
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Швейцария – Израиль – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации Евро-2024
29 марта 2023, 04:40 | Обновлено 29 марта 2023, 04:51
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28 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024.
Швейцария разгромила Израиль (3:0) и возглавляет турнирную таблицу группы I.
Квалификация Евро-2024
2-й тур, 28 марта, Группа I
Швейцария – Израиль – 3:0
Голы: Варгас, 39, Амдуни, 47, Видмер, 52.
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Сильван Видмер (Швейцария).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Швейцария).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Варгас (Швейцария).
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