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Чемпионат Европы
29 марта 2023, 00:23 | Обновлено 29 марта 2023, 00:58
175
1

Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024

28 марта состоялись последние весенние матчи квалификации Евро-2024

29 марта 2023, 00:23 | Обновлено 29 марта 2023, 00:58
175
1
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

28 марта состоялись последние весенние матчи квалификации Евро-2024.

В группе C украинская сборная пока не набрала очков, сыграв один матч (поражение 0:2 в Англии).

В турнире наступает пауза до июньской недели международных матчей. Украина ближайшие матчи сыграет против Северной Македонии (на выезде, 16 июня) и Мальты (условно дома, 19 июня)

В финальный раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы (суммарно 20 команд). Также прямая путевка есть у Германии как страна-организатор.

Также будет возможность пробиться на ЧЕ-2024 у команд, занявших высокие места в итоговом рейтинге Лиги наций (Украина финишировала на 22-й позиции). В плей-офф будет разыграно оставшиеся 3 путевки на Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

2-й тур, 28 марта

  • 19:00 Грузия – Норвегия – 1:1
  • 21:45 Косово – Андорра – 1:1
  • 21:45 Румыния – беларусь – 2:1
  • 21:45 Турция – Хорватия – 0:2
  • 21:45 Уэльс – Латвия – 1:0
  • 21:45 Швейцария – Израиль – 3:0
  • 21:45 Шотландия – Испания – 2:0

Турнирные таблицы

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Евро-2024 статистические расклады
Источник Sport.ua
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Maks Krot
сербы прихвостни х...Ла,скорей всего на прямую выйдут ,и большой шанс у шотландцев тоже выйти на прямую ,и тогда мы можем через плейоф лигу наций пройти сыграть с условным Израилем или боснией и до,сейчас главное сборную не развалиить назначить нормального тренера и самим думать как пройти и футбол хороший показывать ,а вот павелки ротани и ребровы наверное ,уже такой план продумывают как забить на отбор этот ,а пройти через плейоф лигу наций и все в шоколаде будут .
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