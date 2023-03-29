Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
28 марта состоялись последние весенние матчи квалификации Евро-2024
28 марта состоялись последние весенние матчи квалификации Евро-2024.
В группе C украинская сборная пока не набрала очков, сыграв один матч (поражение 0:2 в Англии).
В турнире наступает пауза до июньской недели международных матчей. Украина ближайшие матчи сыграет против Северной Македонии (на выезде, 16 июня) и Мальты (условно дома, 19 июня)
В финальный раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы (суммарно 20 команд). Также прямая путевка есть у Германии как страна-организатор.
Также будет возможность пробиться на ЧЕ-2024 у команд, занявших высокие места в итоговом рейтинге Лиги наций (Украина финишировала на 22-й позиции). В плей-офф будет разыграно оставшиеся 3 путевки на Евро-2024.
Квалификация Евро-2024
2-й тур, 28 марта
- 19:00 Грузия – Норвегия – 1:1
- 21:45 Косово – Андорра – 1:1
- 21:45 Румыния – беларусь – 2:1
- 21:45 Турция – Хорватия – 0:2
- 21:45 Уэльс – Латвия – 1:0
- 21:45 Швейцария – Израиль – 3:0
- 21:45 Шотландия – Испания – 2:0
Турнирные таблицы
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