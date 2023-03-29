Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024

28 марта состоялись последние весенние матчи квалификации Евро-2024.

В группе C украинская сборная пока не набрала очков, сыграв один матч (поражение 0:2 в Англии).

В турнире наступает пауза до июньской недели международных матчей. Украина ближайшие матчи сыграет против Северной Македонии (на выезде, 16 июня) и Мальты (условно дома, 19 июня)

В финальный раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы (суммарно 20 команд). Также прямая путевка есть у Германии как страна-организатор.

Также будет возможность пробиться на ЧЕ-2024 у команд, занявших высокие места в итоговом рейтинге Лиги наций (Украина финишировала на 22-й позиции). В плей-офф будет разыграно оставшиеся 3 путевки на Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

2-й тур, 28 марта

19:00 Грузия – Норвегия – 1:1

21:45 Косово – Андорра – 1:1

21:45 Румыния – беларусь – 2:1

– беларусь – 2:1 21:45 Турция – Хорватия – 0:2

– 0:2 21:45 Уэльс – Латвия – 1:0

– Латвия – 1:0 21:45 Швейцария – Израиль – 3:0

– Израиль – 3:0 21:45 Шотландия – Испания – 2:0

Турнирные таблицы